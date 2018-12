Silz wird in dieser Woche zur „heiligen Monarchie“

Von Hubert Daum

Silz – „Krippele schauen“ – eine beliebte Freizeitbeschäftigung um die Weihnachtszeit, um sich mittels visueller Hilfe an die Geburt Jesu zu erinnern. In Silz geschieht in dieser Woche wieder das Einzigartige: die Illusion, die erste Heilige Nacht hautnah mitzuerleben. In der „größten Krippe Österreichs“, wie der Schauplatz des Silzer Dreikönigsspieles genannt wird, werden die Krippelefiguren von Menschen verkörpert, auch die Tiere sind echt. Derzeit wird noch intensiv geprobt.

Basierend auf der Passionsspiel-Tradition aus dem 17. Jahrhundert schrieb Krippenbauer Pepi Sonnweber ein einzigartiges Werk, das nach Vorlage des Lukas- und Matthäusevangeliums die Geschichte der Heiligen Drei Könige in das Silzer Dorf brachte. Er mobilisierte über 100 Laiendarsteller aus dem Dorf – dies war die Geburtsstunde des Silzer Dreikönigsspieles, das im Jahr 2004 uraufgeführt wurde.

„Wir haben recherchiert“, weiß der neue Obmann des Dreikönigsspieles, Lukas Kocher, „mit 2000 Quadratmetern Aufführungsfläche steht hier die größte Krippe der Welt. Die fünf Aufführungen werden wieder Tausende Zuseher anlocken, auch zwei Fernsehteams werden zu Gast sein.“ Im Vorfeld dieses mystischen Volksschauspieles ist in der Inntalgemeinde der Ausnahmezustand angesagt. 120 Laiendarsteller vom Kind bis zum Greis und unzählige Helfer fiebern den Aufführungen entgegen, die mit einem Kame­l, Pferden, Eseln, Schafen und Hühnern die Illusion der Echtzeit erleben lassen.

Ein Teil dieser Illusion wird durch die riesengroßen Kulissen vermittelt. Kulissenbauer Peter Neurauter hatte mit seinem Team Hochbetrieb: Durch den Neubau des Pavillons mussten rund die Hälfte der Kulissenbauwerke neu erschaffen werden. Der neu gewonnene Raum machte auch die Weiterentwicklung der Inszenierung möglich. So sind die Schauplätze Stadt und Krippe erstmals räumlich getrennt, auch die Kapazität der Tribünen konnte erweitert werden.

Neo-Obmann Kocher ist voll des Stolzes, auch deswegen, weil das Schauspiel erstmals ein „Green Event“ ist: „Die Anforderungen sind zwar umfangreich, aber es passt zu unserer umweltbewussten Haltung.“ Müllvermeidung und ein Shuttledienst mit dem E-Auto vom und zum Bahnhof sind nur zwei Elemente.

Regisseur Emanuel Bachnetzer, der bei den Proben die Darstellergruppen akribisch dirigiert, entwickelte auch die Dramaturgie des mittlerweile zum Multimediaevent mutierten Schauspieles weiter: „Der Einsatz von Musi­k, Beamer, Licht und Nebel sorgt für tolle Effekte.“ Autor Pepi Sonnweber in der Probenpause: „Die Faszination ist, dass alle Bewohner sämtlicher Schichten an einem Strang ziehen.“

Fünf Aufführungen am Josef-Tiefenthaler-Platz stehen auf dem Programm: Freitag, 4. 1., 18 und 20 Uhr, Samsta­g, 5. 1., 18 und 20 Uhr, und Sonntag, 6. 1., 18 Uhr.