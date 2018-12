Was zu Silvester in Tirol los ist: Schwimmen, schunkeln, feiern

_____________________________________________

-

BERGSILVESTER. In Innsbruck wird zu Silvester nicht nur in der Alt- und Innenstadt, sondern auch hoch oben auf der Seegrube auf knapp 2000 Metern gefeiert. Die Veranstalter rechnen auch heuer wieder mit bis zu 30.000 Besuchern. Erstmals spielt das neue Haus der Musik eine besondere Rolle im Programmreigen. Auf dem Vorplatz wird ab 20 Uhr das Tanztheater „Frida Kahlo — Nueva Pasión" live übertragen. Im Anschluss laden DJ in-style und die Queen Tribute Band ein paar Meter weiter zur Open-Air-Party.



Zeitgleich wartet vor dem Goldenen Dachl das Tiroler Quintett Farbarena mit deutschsprachigem Pop auf. „Beswingte" Klänge gibt es indes schon etwas früher, wenn um 11.30 Uhr die Vollblutmusiker von Dixie Brass Tyrol für Unterhaltung sorgen.

Zum 18. Mal findet heuer in Innsbruck bereits der Silvesterlauf statt. Rund 1000 Teilnehmer rennen dem neuen Jahr entgegen — egal ob allein, im Team oder verkleidet. Start ist diesmal beim Landestheater — um 16.15 Uhr für die Kinder und für die Großen um 17 Uhr. Alle Infos >> Innsbruck läuft

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Pünktlich zu Mitternacht wird am Marktplatz gemäß rot-weiß-roter Tradition der Straußwalzer „An der schönen blauen Donau" getanzt. Begleitet wird das Ganze von einem imposanten Feuerwerk über der Nordkette — und erstmals gibt es auch eine Pyroshow vom Dach des Congress. In den historischen Mäuern der Dogana läutet Star-DJ Le Shuuk beim Silvester Beats Clubbing im Anschluss die erste Partynacht des Jahres ein. Tickets für das größte Indoor-Silvester-Event Westösterreichs gibt es hier >> Silvester Beats

LOKALE & BARS. Wer in Feierlaune ist, kommt bestimmt auch in den zahlreichen Innenstadtlokalen- und Bars auf seine Kosten. Einige warten mit Getränke- und Essensspecials auf. Zum Feiern bis in die Morgenstunden eignet sich auch der Hafen, wo auf drei Floors Techno, Deep House und Hip Hop serviert werden. Tickets gibt es hier >> Party im VAZ Hafen

-

SILVESTERSCHWIMMEN. Im vier Grad kalten Wasser schwimmen sich auch heuer wieder zahlreiche Verrückte für das neue Jahr warm. Das Silvesterschwimmen im Achensee lockt jedes Jahr bis zu 3000 Zuseher an. Im Duell der Hartgesottenen gilt es, 50 Meter zurückzulegen und auf halber Strecke einen vier Meter hohen Eisberg zu erklimmen, um die Silvesterglocke zu läuten. Es warten 1000 Euro Preisgeld, prämiert wird auch das originellste Kostüm. Alle Infos und Anmeldung >> Silvesterschwimmen Achensee

KLANGFEUERWERK. Nicht nur was für's Auge, sondern auch für die Ohren gibt es beim Klangfeuerwerk in Ischgl, das heuer unter dem Motto "Have a nice day" stattfindet. Mehrere Abschussstandorte und 13 Beschallungspunkte setzen zwei Musikstücke ganz besonders in Szene.

-

SILVESTERZUG. Ab 9.40 Uhr heißt es in Jenach "Alles einsteigen, bitte": Der Silvesterdampfzug der Zillertalbahn verkehrt mit musikalischem Empfang in allen Bahnhöfen. Gefeiert wird im kultigen Fasslwagen, im mit 62.000 Swarowski Steinen verzierten Kristallwaggon oder in dem als "Zillertaler Alpenstube" gestalteten Buffetwaggon. Ein Gläschen Sekt gibt's auch. Infos gibt's hier >> Silvesterzug Zillertalbahn

BERGSILVESTER. Wir bleiben in luftiger Höhe, denn hoch oben feiert man nicht nur in Innsbruck. Das Bergsilvester in Hopfgarten findet heuer zum 6. Mal auf dem Aussichtsberg Hohe Salve statt. Und auf 2020 Metern Höhe geht's im Skigebiet Hochoetz heiß her. Im Partyzelt sorgen die Band „Läts Fetz" und DJ Mista T. für Stimmung. Zu Mitternacht gibt's ein Feuerwerk. Das Ticket mit Bergbahn kostet 20 Euro. Mehr Infos >> Bergsilvester Hochoetz & Bergsilvester Hopfgarten

-

ZWERGERLSILVESTER. In kindgerechter Atmosphäre starten die Kleinsten bereits am 30. Dezember um 14 Uhr ins neue Jahr. Das Zwergerlsilvester in Innsbruck gehört zum Programm des Bergsilvesters und wird heuer unter dem Motto "Natürlich!spielen" über die Bühne gehen. 120 Riesenspiele aus Holz oder Upcycling-Materialwarten unter anderem darauf, erkundet zu werden. Die Attraktionen und Stationen sind über die Altstadt verteilt, um 17.30 Uhr gibt es eine Feuershow vor dem Haus der Musik. Programm im Detail >> Zwergerlsilvester

BÄCKER RUETZ. Das Backhaus in Kematen lädt wie jedes Jahr zum Kindersilvester. Die Konditoren formen mit den Kindern leckere Glücksbringer aus Marzipan, es warten Spiele und ein Wunschballon. Zum Abschluss wird um 17 Uhr ein Feuerwerk entzündet. Mehr Infos >> Kindersilvester



Weitere Kinder-Events gibt es am Silvester-Nachmittag zum Beispiel im SZentrum in Schwaz(ab 14 Uhr) und am Sportplatz in Grinzens (ab 16 Uhr).

-

NEUJAHRSKONZERTE. Public Viewing heißt es heuer zum zweiten Mal in Innsbruck — diesmal allerdings zwischen Haus der Musik und Hofburg: ab 11 Uhr wird das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker live auf einer Leinwand übertragen. Um 17 Uhr gibt es dann im Saal Tirol im Congress vom Tiroler Symphonieorchester was auf die Ohren. Der heurige Auftritt ist dem Maximilianjahr 2019 gewidmet. Noch gibt es ein paar Karten, die Tickets für die Generalprobe sind bereits vergriffen >> Neujahrskonzert Tirol



(KLANG-)FEUERWERK. Bis zu 30.000 Gäste lockt das Neujahrs-Feuerwerk in Kitzbühel jährlich an, heuer findet es bereits zum 65. Mal statt. Auch in diesem Jahr wieder mit Fackel-Skilauf und Musik. Um 17.30 Uhr geht's los. Eintritt ist frei, eine frühe Anreise allerdings empfohlen. Das gilt auch für das alljährliche Klangfeuerwerk in der Wildschönau, das heuer unter dem Titel "Tal des Feuer" stattfindet. Die Pyrotechniker haben rund 200 Stunden an der Choreographie gefeilt und 3000 "Bomben" behutsam in der Bergwelt rund um Oberau platziert. 15 Minuten dauert das Spektakel am Firmament, Location ist die Schießhüttelarena im Dorfzentrum von Oberau. Alle Infos >> Neujahrs-Feuerwerk in der Gamsstadt & Klangfeuerwerk Wildschönau

PARTY. Eine große Neujahrsfete steigt wie jedes Jahr am 1.1. ab 10 Uhr in Obsteig am Grünberglift. Es gibt Live- und DJ-Musik, einen Fackellauf und am späteren Abend ein Klangfeuerwerk. Der Eintritt ist frei.