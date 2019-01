Mit Profis Bergsport am Achensee erleben

Die Bergwelt am Achensee wird im Jänner Schauplatz von Trainingscamps. Los geht's am 5./6. Jänner: Bergführer vermitteln essentielles Wissen rund ums Schneeschuhwandern, etwa auf dem neuen Tourenlehrpfad am Rofan. Von 11. bis 13. sowie 18. bis 20. Jänner finden Langlaufcamps mit geführten Touren in die Karwendeltäler statt. Dabei werden die Teilnehmer mit Leihmaterial und Tipps von Experten versorgt. Letzteres gilt auch am 21./22. und 26./27. Jänner, wo Berg- und Skiführer erklären, wie man sich bei Skitouren richtig verhält und geführte Touren im Rofangebirge geplant sind. Vom 11. bis 13. Jänner können in Pertisau die neuesten Splitboards getestet werden. Infos unter www.achensee.com (TT)