Silbernight wird zum Fest für alle

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – 312 Veranstaltungstage verbuchte das Stadtmarketing Schwaz (SMS) im SZentrum im vergangenen Jahr. Von Vorträgen, Versammlungen, verschiedenen Shows bis hin zu Musikaufführungen waren die Säle gut besucht. Nur eines kam der Stadtführung zu kurz: eine Veranstaltung für jedermann, wie ein Ball, wo man zusammenkommt, sich unterhält, tanzen kann und den Abend genießt.

Das soll sich heuer ändern. „Nachdem die Bälle in Schwaz immer weniger geworden sind, wollen wir da etwas machen“, sagt Vize-BM Martin Wex. Seit dem Ball der Uniformen sei nichts mehr nachgekommen. Zwar gebe es laut SMS-Chef Manfred Berkmann immer mehr Anfragen für Schul- oder Landjugendbälle, aber von Seiten anderer Vereine ist die Nachfrage gesunken. Neun Bälle fanden im Vorjahr statt. „Der typische Ball ist vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß“, meint Berkmann.

Daher hat man sich etwas Neues einfallen lassen: die Silbernight. Am 19. Jänner wird im SZentrum zum Charity-Abend geladen. Von Unterhaltung, einer Genussmeile bis hin zu Bars und jeder Menge Tanz soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Vor allem soll am Ende mit dem Erlös etwas Gutes getan werden – er wird an die Kinderhilfe Bezirk Schwaz gespendet.

Im Vorjahr veranstalteten die Schwazer Alfred und Martina Egger bereits ein Charity-Fest für geladene Gäste, das rund 23.500 Euro an Spenden lukrierte. Das soll heuer bei der Silbernight getoppt werden. Veranstalter ist aber das Stadtmarketing. Egger hilft organisatorisch im Hintergrund mit. „Es wird diesmal kein Ball. Es soll eine Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit werden. Ein vergnüglicher Abend mit einem Glas Wein, bei dem man auch noch Gutes tut“, sagt Egger. Seine Mithilfe ist ehrenamtlich. „Dafür gehen viele hundert Stunden vieler freiwilliger Mitarbeiter drauf“, sagt er. Auch andere Vereine oder Ehrenamtliche helfen tatkräftig mit.

Die Kosten trägt die Stadt. Budgetiert werden laut Vize-BM Wex etwa 15.000 Euro für die Saalleistungen und Musik. Stix’n Stones und Gregor Glanz sollen bei der Silbernight für gute Stimmung sorgen.

Die Frage kam auf, warum die Stadt ausgerechnet bei dieser Veranstaltung so viel Geld investiert. Laut Wex hat man aus dem Charity-Fest im Vorjahr eine neue Veranstaltung geschaffen. „Die Stadt tritt als Veranstalter auf und übernimmt daher die Kosten“, sagt er. Man wollte ein Fest für alle Schwazer ins Leben rufen. Zudem könne man so etwas für den guten Zweck tun. „Das ist ein Event, wo sich die Bezirkshauptstadt präsentieren kann. Wir hätten sonst wieder die gleiche Veranstaltung wie letztes Jahr gemacht. Aber so wird es zu einem Abend für alle Schwazer“, sagt Alfred Egger.