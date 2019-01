Dreikönigsmarkt verzeichnet Erfolg

Heuer gibt es in Lienz erstmals einen kleinen winterlichen Markt, der über Weihnachten hinaus Atmosphäre in der Stadt verbreitet. Der Dreikönigsmarkt, wie er genannt wird, befindet sich am Johannesplatz und hat seit 26. Dezember geöffnet.

Gäste und Einheimische besuchen die Stände in großer Zahl, heißt es vom Tourismusverband, der den Markt ins Leben gerufen hat. Höhepunkt war die Silvesterparty, die auf dem Marktgelände gefeiert wurde. Statt eines Feuerwerks gab es eine Lichtshow, statt dröhnender Lautsprecher eine so genannte „Silent Disco". Dabei kommt die Musik über Kopfhörer, die jeder Besucher ausleihen konnte. 500 Kopfhörersets wurden am Silvesterabend ausgegeben, freut sich Michael Zuegg, Obmann des zuständigen TVB-Ausschusses.

Der Markt ist noch bis 6. Jänner geöffnet. Wegen des großen Erfolges soll er künftig jedes Jahr stattfinden. (TT)