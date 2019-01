DJ Ötzi gastiert in Kirchberg

Kirchberg – „Du bist nur in deiner Kraft, wenn du weißt, wo du herkommst!“ So lautet der Leitspruch von Gerr­y Friedle alias DJ Ötzi. Dabei handelt es sich um eine alpine Konzertreihe, bei der er am Donnerstag, 10. Jänner, in Kirchberg Station macht.

Hits wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“, „Hey Baby“ oder „Sweet Caroline“ sind aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Die bekannten Hits von DJ Ötzi sind natürlich auch in Kirchberg mit dabei. „Meine Fans werden ein authentisches Konzertereignis erleben, das direkt aus meinem Herzen kommt“, so DJ Ötzi.

Einheimische und Gäste können sich ab 17 Uhr bei freiem Eintritt auf eine stimmungsvolle Party mit DJ Ötzi am Dorfplatz Kirchberg freuen. Auf einer eigens für die Gipfeltour konzipierten Bühne gibt er ein Live-Konzert mit seinen Hits. Nach dem Konzert erwartet die Besucher ein ganz besonderes Highlight: DJ Ötzi geht „back to the roots“ und begeistert sein Publikum mit einem DJ-Set wie in alten Zeiten. „Mit der Gipfeltour komme ich mit einzigartigen Events zurück in die Berge und dorthin, wo ich als DJ meine Karriere vor mehr als 20 Jahren begann“, sagt DJ Ötzi. (TT)