Superhelden im Schnee: „Der weiße Superman“ war die Nummer eins

Ischgl — Ischgls Superhelden-Galerie ist eröffnet. Dafür duellierten sich beim 26. Schneeskulpturenwettbewerb „Formen in Weiß" neun internationale Künstlerpaare mit Figuren wie Batman, Superman, Wonder Woman und Co. im Schnee. Platz 1 sicherte sich „Der weiße Superman" und damit deren kreative Schöpfer Ivo Piazza und Reiner Kasslatter aus Italien.

Der Bildhauer Piazza ist in Ischgl kein Unbekannter. Seine bisherige „Formen in Weiß"-Bilanz: 26 Teilnahmen mit sieben ersten, sieben zweiten und fünf dritten Plätzen. Auch in diesem Jahr entstanden die neun Schneefiguren in nur fünf Tagen. Die eisigen Kultstars lassen sich ab sofort von allen Seiten beim Skifahren bewundern. (TT.com)