Drohnen: Kleine Eindringlinge, große Gefahr

Von Theresa Mair und Philipp Schwartze

London in der Vorweihnachtszeit. Eigentlich wollten viele Familien in die Ferien fliegen, doch die Sichtung mehrerer Drohnen über dem Flughafen London-Gatwick führte dazu, dass dort nichts mehr ging – Betrieb eingestellt, alle Flüge fallen für mehr als zwei Tage aus.

Wenige Wochen später – das neue Jahr ist erst acht Tage alt – dasselbe Spiel am Flughafen London-Heathrow: Nach einer Drohnen-Sichtung werden alle Starts für eine Stunde gestoppt.

Verwunderung, Ärger und Frust machten sich bei Reisenden breit. Dass den Flughäfen und der Flugsicherung keine andere Wahl blieb, als alles anzuhalten, versteht nicht jeder. Doch spätestens jetzt ist klar: Drohnen, oft als Spielzeug gesehen, sind eine große Gefahr für den Flugverkehr. Und die beiden jüngsten Fälle werfen auch die Frage auf: Was tut man, um eindringende Drohnen abzuwehren, einzufangen und die verantwortlichen Drohnen-Piloten – egal ob sie aus Unwissenheit oder mutwillig handeln – zu finden?

Jagd auf Eindringlinge eröffnet

Auch am Flughafen Wien und bei der österreichischen Flugsicherung Austro Control hat man die Ereignisse in London verfolgt. „Die Abwehr der Drohnen obliegt der Exekutive“, sagt Flughafen-Wien-Sprecher Peter Kleemann. Der Flughafen ist für den Betrieb am Boden, die Austro Control für den Betrieb in der Luft verantwortlich. „Da herrscht ein regelmäßiger Austausch. Wir werden nach den Ereignissen in London jetzt auch noch mal ein Treffen haben“, erklärt Kleemann.

Mit einem elektronischen Signal, wie es 2017 bei der deutschen Flugsicherung in Langen gezeigt wurde, sollen Drohnen zur Landung gezwungen werden. - dpa

Ein Ausmaß wie in London wurde in Österreich noch nie erreicht. „Vereinzelte Sichtungen hat es aber in Wien gegeben“, erzählt Markus Pohanka von der Austro Control. Für derartige Fälle gibt es einen klaren Ablauf und einige mögliche Maßnahmen: „Der Pilot meldet die Sichtung etwa dem Turm in Wien“, sagt Pohanka. Von dort aus geht die Meldung weiter, sowohl an die Polizei als auch an den Flughafenbetreiber.

Im Vordergrund steht bei Maßnahmen die Sicherheit von Passagieren und Flughafenmitarbeitern. „Wenn es nötig ist, kann eine andere Anflugroute, etwa auf eine andere Landebahn, gewählt werden“, sagt Pohanka. Ausschließen ließe sich eine vorübergehende Einstellung des Flugbetriebs aber auch in Österreich nicht.

Regeln und App für Drohnen

„Generell haben wir aber, auch dank der starken Regulierung von Drohnen in Österreich, für die es auch Kritik gab, keine gro¬ßen Probleme“, sagt Pohanka. Das Bewusstsein, dass eine Drohne nicht nur ein Spielzeug ist, sei oft vorhanden. Am Flughafen Innsbruck sei keine Drohnensichtung bekannt. „Rettungshubschrauber berichten öfters von derartigen Beobachtungen“, sagt Pohanka.

Warum es trotz Drohnen-App der Austro Control („Drone Space“), auf der sich anzeigen lässt, wo man Drohnen steigen lassen darf und wo nicht, hin und wieder zu Sichtungen in verbotenen Zonen kommt, darüber will man nicht spekulieren. „Aber natürlich kann man, so wie man mit einem Auto in einem verbotenen Bereich fahren kann, auch mit einer Drohne in einen gesperrten Bereich einfliegen, das lässt sich nicht vollständig verhindern“, sagt Pohanka.

Genau für diese Fälle, in denen der Drohnen-Eindringling eine Gefahr darstellt, braucht es Abwehrmaßnahmen. Der Österreichische Wachdienst (ÖWD) bietet seinen Kunden seit geraumer Zeit die Installatation eines „Drone Trackers“ an. Mit Funktechnik, Videokamera und Mikrofon werden unerwünschte Flugobjekte aufgespürt, die über Terrassen, vor Schlafzimmerfenstern oder auf Firmengelände herumschwirren. Je nach Bedarf des Kunden beziehungsweise nach Größe des zu überwachenden Objektes können mehrere Multisensoren eingerichtet werden. Wenn eine Drohne lokalisiert wurde, bekommt der Kunde einen automatischen Anruf oder eine SMS.

Er kann das System auch mit dem ÖWD-Alarmcenter verbinden lassen. Was dann passiert, hängt ebenfalls von den Wünschen des Kunden ab. Entweder er gibt sich damit zufrieden, die Vorhänge zuzuziehen oder er ruft die Polizei. „Es ist definitiv so, dass wir die Drohne weder zum Absender zurückschicken noch sie herunterholen dürfen“, sagt Bernhard Fuchs, seit Jahresanfang Landesdirektor beim ÖWD. Das verbiete die Rechtslage. Nicht auszudenken, was passieren könnte, wenn man das Funksignal der Drohne stört und diese unkontrolliert vom Himmel fällt. „Ich vermute, dass sich an dem Gesetz auch nichts ändern wird. Daher macht es für uns auch keinen Sinn, dahingehend etwas zu entwickeln“, erklärt Fuchs.

Mehr Handhabe haben logischerweise die Polizei und das Bundesheer. Um Drohnen überhaupt aufspüren zu können, arbeiten sie prinzipiell mit optischer, akustischer, radartechnischer und funktechnischer Sensorik.

Ganz grundsätzlich wisse man vom Boden aus aber nie, welchen Zweck der Absender des Fluggeräts verfolgt, also ob die Drohne ein Areal ausspioniert und filmt oder ob sie sogar mit Sprengstoff bepackt ist. „Man könnte jedoch über optische Sensoren gewisse Gefahren ausschließen“, sagt dazu Oberst Christian Wally, der sich beim Verteidigungsministerium mit der Drohnen-Problematik befasst. Um immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben, beschäftigt sich seine Dienststelle mit aktuellen Übertragungstechniken und Sensorik. Laufend würden neue Systeme die Labors verlassen. Mit Argusaugen werde auch der Drohnenmarkt und die Leistungsfähigkeit der Geräte überwacht.

Technik schlägt Adleraugen

Auf Adleraugen wolle man sich hingegen nicht verlassen. In einigen Ländern wie den Niederlanden, Frankreich und Belgien setzte man nämlich bereits Hoffnung in Steinadler, die, quasi als Abfangjäger trainiert, die Drohnen mit ihren Klauen aus der Luft holen sollten. Sicher sei auch in Österreich bereits darüber nachgedacht worden. „Allerdings erscheint diese Methode aus unserer Sicht wenig erfolgversprechend. Grundsätzlich sind Tiere Lebewesen, die ihrem Jagdtrieb nachgehen. Dies bedeutet, dass dieser Trieb nicht immer und überall erzwungen werden kann“, sagt Wally. Für das Bundesheer sei es undenkbar, sich beim Einsatz gegen Drohnen von der Laune eines Tieres abhängig zu machen.

Stattdessen setzt man auch bei der Drohnenabwehr auf Technik. Bei den genauen Spezifikationen und Methoden lässt sich das Verteidigungsministerium aus Sicherheitsgründen nicht in die Karten schauen. Nur so viel: Es gibt Störsender (Jammer), HPEM (High Power Electromagnetic Radiating and Consulting Systems), Netzwerfer, Laser sowie Spoofer. Bei Letzteren handle es sich um Systeme, mit denen sich Authentifizierungs- und Identifikationsverfahren unterbinden oder stören lassen. Wasserwerfer wären ebenso eine Möglichkeit, doch um darüber eine Aussage machen zu können, fehle im Ministerium noch die Erfahrung.

Zurück auf den Flughafen: Auch Oberst Wally berichtet, dass national und international die Zwischenfälle mit Drohnen steigen. Die davon ausgehende Gefahr werde oft unterschätzt, weil ein ziviles Flugzeug einfach viel größer sei als eine vergleichsweise winzige Drohne.

Bei einer Drohnen-Sichtung beziehungsweise auch. als Präventionsmaßnahme zum Schutz vor Drohnen-Angriffen kann das Innennministerium die Unterstützung von Soldaten anfordern. So geschehen etwa im Rahmen der EU-Präsidentschaft in der zweiten Hälfte 2018. Damals stand das Bundesheer mit seiner speziellen Drohnen-Expertise für militärische Bedrohungsszenarien für alle Fälle parat.

In Gatwick entschied sich die Exekutive im Dezember gegen den Abschuss der Drohnen – zu gefährlich. Sowohl in Heathrow als auch in Gatwick sind danach Abwehrsysteme installiert worden. Wie genau dieses funktioniert, gaben die Briten aber nicht preis.