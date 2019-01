Auf diesen Stühlen sitzt die Macht

Von Matthias Christler

Im Sitzen zeigt sich das wahre Wesen. Der Spruch klingt etwas gar dick aufgetragen, aber es ist schon etwas dran. Den Rücken senkrecht, der Blick konzentriert nach vorne. Oder gemütlich hineingekuschelt, fast schon in Liegeposition. Die Mächtigen haben stets gewusst, dass sie auch im Sitzen ihre Position untermauern müssen. Nicht umsonst haben die Herrscher früherer Zeiten immer auf einem Thron Platz genommen, etwas höher als der Rest des Volkes. Sie wollten zeigen, ich bin der Boss.

Ivanka Trump, IWF-Chefin Christine Lagarde und Angela Merkel (v.l.) diskutieren 2017 auf Augenhöhe. - Reuters

Eine Ausstellung im Vitra Design Museum im deutschen Weil am Rhein hat sich genau angesehen, wie die Mächtigen früher gesessen sind und wie sie heute sitzen. Einige Exemplare sind bis Mitte Februar ausgestellt. Und ein „Stuhl der Macht“ sticht dabei für Sammlungsleiterin Susanne Graner besonders heraus: „Wenn man ganz klassisch an einen Stuhl der Macht denkt, ist die erste Idee natürlich ein Thron. Und dem kommt der Papstthron, der für einen Besuch von Johannes Paul II. 1994 in Zagreb entworfen wurde, am nächsten“, sagt sie und spricht an, was einen Thron eigentlich erst zu einem richtigen Thron macht. „Die hohe, sehr hohe Rückenlehne. Aber dieser Papstthron hat noch eine Besonderheit, man sitzt nämlich nicht hart auf Holz, sondern auf einem Ledersessel. Es ist eine moderne Interpretation des Throns“, erklärt sie.

Ein Gemälde zeigt Napoleon, wie er 1814 selbstgefällig auf einem Stuhl an der Macht "klebt". - Corbis Historical

Einem klassischen Thron am nächsten kommt in der heutigen Zeit am ehesten die Sitzgelegenheit, in der Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei seiner Amtseinführung Platz genommen hat – oder Platz nehmen hat müssen. Ein Foto zeigt, wie er steif darin kauert und fast verloren wirkt. Er, der mit liberaler Position im Wahlkampf gepunktete hatte, wollte sich nicht derart prunkvoll in Szene setzen. In Frankreich habe das jedoch durchaus Tradition, sagt Graner. Deshalb zeigt die Ausstellung auch ein Bild von Napoleon in einem ähnlichen Sessel, aber mit einer völlig anderen, einer selbstgefälligen Haltung. So wie man sitzt, so regiert man eben.

Oder anders gesagt, die Art des Möbelstücks, auf dem man sitzt, soll dem Volk eine Botschaft senden. Deshalb saßen John F. Kennedy und Richard Nixon 1960 in ihrem Fernsehduell um die US-Präsidentschaft in einem Holzstuhl des Dänen Hans J. Wegner. Das Design war modern, aber zurückhaltend und sollte den Zuschauern signalisieren, dass hier ein bescheidener Politiker auf Augenhöhe mit dem Volk agieren wird. Kennedy hat das ideal verkörpert, bei Nixon wirkte es, na ja, aufgesetzt.

Eine ähnliche Inszenierung sieht man auf einem Foto von Ivanka Trump, Christine Lagarde und Angela Merkel. In einfachen, modernen Sesseln, die jeder zuhause um den Esstisch stehen haben könnte, wollten sie etwas Bestimmtes ausdrücken, sagt Susanne Grane: „Dass Entscheidungen nicht mehr in den großen Chefsesseln getroffen werden.“