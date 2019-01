Einigung für beliebte Tourenroute zum Brentenjoch in Kufstein

Kufstein – Ende gut, alles gut. Für die Tourengeher zum Brentenjoch in Kufstein wurde eine Lösung gefunden, wie BM Martin Krumschnabel mitteilt. Die Aufregung war groß, als Anfang Jänner auf der Tour zum Brentenjoch in Kufstein plötzlich im Bereich Hinterdux ein Zaun in der Abfahrt stand. Dadurch waren die Wintersportler gezwungen, auf einen Hohlweg auszuweichen. „Hier treffen aufsteigende und abfahrende Tourengeher aufeinander“, zeigte Axel Jentzsch-Rabl auf seiner Internetseite Bergsteigen.com und gegenüber der TT ein gefährliches Problem auf. Verschärft werde es durch die Anzahl der Wintersportler. Jentzsch-Rabl wollte sogar von bis zu 500 Sportbegeisterten an einem Tag wissen, die diese Strecke nutzen. Auch die Kufsteiner Stadtpolitik wurde auf die Sache aufmerksam. Besonders der VP-Gemeinderat Richard Salzburger forderte eine Lösung. Der Wirt des Hinterduxerhof­s hatte erklärt, die Wiese, auf der bislang die Tourengeher abfuhren, nun für die Zucht von Hochlandrindern zu benötigen. Daher der Zaun.

BM Martin Krumschnabel stellte von Anfang an klar, dass die Stadt juristisch gegen den Wirt vorgeht, falls bestehende Rechte der Stadt verletzt würden. So weit wird es nach einer Begehung nicht kommen, wie der Stadtchef berichten kann. Der Wirt habe erklärt, so Krumschnabel, die schon lange bestehende Dienstbarkeit gegenüber der Stadt zu akzeptieren. Demnach darf die Wiese für den Wintersport genutzt werden. Nur sei der Zaun derzeit eingeschneit und könne daher nicht entfernt werden. Ab nächstem Jahr soll er so angelegt werden, dass eine Abfahrt über die Wiese möglich ist. „Darüber wurde nun eine Vereinbarung getroffen, die wir jederzeit widerrufen können“, so Krumschnabel. (wo)