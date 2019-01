Kitz, Lichtshow, Ballonfestival: Das ist in Tirol am Wochenende los

Innsbruck — Ab auf die Piste geht es in Kitzbühel dieses Wochenende im doppelten Sinne: Tagsüber dreht sich am Hahnenkamm alles um die sportlichen Leistungen bei Super-G, Abfahrt und Slalom, nach Anbruch der Dunkelheit wird dann eher die Trinkfestigkeit auf die Probe gestellt. Vielseitig zeigen sich die Tiroler Events aber auch abseits des Partytrubels: Die neue Innsbrucker Tram wird präsentiert, das Tannheimer Tal lädt zum Fliegen und Skitouren ein und wer von der Silent Disco am Samstag nicht zu müde ist, kann am Sonntag in Innsbruck auch noch ein Schnäppchen ergattern.

Silent Disco in Innsbruck (Samstag)

Ihr achtjähries Bestehen feiert die Silent Disco am Samstag im Innsbrucker Congress. Für Neueinsteiger: Jeder Teilnehmer erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann zwischen zwei verschiedenen Kanälen wählen: House, Electro, Charts & HipHop oder Alternative, Oldies & Classics. Start ist um 21 Uhr (ab 18+), elf Euro kostet der Eintritt. Via Facebook werden noch 2x2 Gästelistenplätze verlost.

Durch den Abend führt wie üblich Stefan Abermann. - Die Bäckerei/Facebook

Splitboard-Festival „Climb the Mountain" auf der Bieler Höhe (Freitag bis Sonntag)

Splitboarder, die nicht die Katze im Sack kaufen wollen, aufgepasst: Für Samstag sind noch letzte Tagestickets für das Test-Event „Climb the Mountain" um 19 Euro zu ergattern. Verschiedene Hersteller sind von Freitag bis Sonntag im Berggasthof Piz Buin am Silvretta Stausee zu Gast, im Gepäck haben sie über 80 verschiedene Splitboard-Modelle sowie Bindungen, Felle, Stöcke und Safety-Zubehör. Bis zu acht verschiedene Boards und Bindungssysteme können an einem Tag testgefahren werden. Ein Umbau- und ein Safety Workshop komplettieren das Programm. Freitag und Sonntag sind bereits ausverkauft. Anmeldung unter: https://www.splitboards.eu/test-camps/testival-ctm/

Swarovski Lichtfestival in Wattens (Freitag bis Sonntag)



Bis 17. Februar warten im Garten rund um die Swarovski Kristallwelten in Wattens noch spektakuläre Installationen und eine neu konzipierte Lichtshow. Die Kristallwolke wird täglich ab 17 Uhr zum Zentrum des Geschehens, wenn zweimal pro Stunde die neu kreierte Lichtshow den Abendhimmel erhellt — wobei Licht und Ton der Logik und Dynamik eines Orchesters folgen sollen.

Bei den Stationen im Riesen (täglich ab 8.30 Uhr) und im Garten geht es viel um Interaktion: So können Besucher mittels eines Lichtmikrofons ihre Stimme in Licht verwandeln. So genannte „Crystal Buzzer" erlauben es, eine eigene Choreographie auszuprobieren und die Lichtstäbe und Lichttürme rund um die Kristallwolke selbst zu illuminieren. Geöffnet bis 21 Uhr. Am Samstag wird im Spielturm zudem von 17 bis 21 Uhr eine „Schwarzlichtdisco" für Kinder angeboten.

Ballonfestival und Ski-Trail im Tannheimer Tal (Freitag bis Sonntag)

Noch bis Sonntag werden die Giganten der Lüfte den Himmel über dem Tannheimer Tal beherrschen — und je nach Windrichtung auch in den angrenzenden Regionen des Außerferns bzw. Allgäus kunterbunte Farbkleckse in den Himmel zaubern. Jeden Vormittag treffen die Teams am Startplatz bei der Sägerklause ihre Vorbereitungen, ehe sie zwischen 11 und 12 Uhr mit ihren scheinbar federleichten Riesen abheben.

Mit dabei sind heuer Teams aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, den Niederlanden, Belgien, England und sogar ein Team aus Israe­l ist diesmal am Start. Einen österreichischen Ballon sucht man vergeblich. Veranstalter Rudi Höfer dazu: „Derzeit laufen fünf Konkurrenzveranstaltungen in Österreich und eine in Italien." Zuschauen ist kostenlos, eine Fahrt kostest 250 Euro. Anmeldung direkt am Startplatz oder vorab bei Rudi Höfer unter +43 (0)676 949025.



Wer lieber auf dem Boden bleibt, kann auf eine der größten Langlauf-Veranstaltungen Österreichs und Deutschland — den Ski-Trail Tannheimer Tal - Bad Hindelang — umsatteln. Bei dem Langlaufmarathon messen sich die Teilnehmer in der klassischen Technik oder im Skating. Neben den Klassik-Strecken mit 12,5 und 33 Kilometern sowie den beiden Skating-Varianten mit 36 und 60 Kilometern gibt es ein zusätzliches Skating-Rennen mit 19 Kilometern. Der Nachwuchs kann sich auf den Mini-Ski-Trail mit 2,2 und 3,9 Kilometern Länge freuen. Abends stehen dann beim Technik-Parcours des Deutschen Skiverbands die ganz kleinen Langläufer im Fokus. Mehr Infos und Anmeldung unter: https://www.ski-trail.info/

Hahnenkammrennen und exklusive Partys in Kitzbühel (Freitag bis Sonntag)

Zum 79. Mal gehen dieses Wochenende die legendären Hahnenkammrennen über die Bühne. Die besten Skifahrer der Welt rittern auf der Streif (Super-G und Abfahrt) sowie am Ganslern (Slalom) vor Tausenden Zuschauern um den Sieg. Alle Rennen live im TT.com-Ticker: http://liveblog.tt.com/live/kitz-2019

Nicht nur Sportbegeisterte verschlägt es nach Kitzbühel, wenn die Innenstadt sich wieder in die größte Partymeile Österreichs verwandelt. Nicht weniger als 43 Ausschankstände wurden in den vergangenen Tagen aufgebaut, dazu kommen noch 23 Boxentürme, sechs Videowalls und zwei Bühnen. 14 Foodtrucks sorgen für Gaumenfreuden. Am Freitag und am Samstag wird jeweils um 22 Uhr die Beschallung abgedreht, um 22.30 Uhr endet dann auch der Ausschank.

Bis in die frühen Morgenstunden wird hingegen auf den exklusiven Hahnenkamm-Partys gefeiert, wo unter anderem Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Rapper Kay One, Schlagerstar Hansi Hinterseer, Formel-1-Stars Bernie Ecclestone und Sebastian Vettel sowie Arnold Schwarzenegger anzutreffen sein werden.

Skitrail und Ballonfestival - im Tannheimer Tal geht es dieses Wochenende rund. - Arge Ski-Trail

Die Top 5 der Hahnenkamm-Partys: Weißwurstparty: Schon zum 28. Mal lädt Balthasa­r Hauser am Freitag ab 19 Uhr zum Weißwurstzuzeln in den Stanglwirt.

Schon zum 28. Mal lädt Balthasa­r Hauser am Freitag ab 19 Uhr zum Weißwurstzuzeln in den Stanglwirt. KitzRaceParty: Besonders exklusiv gefeiert wird am Samstagabend ab 21 Uhr im KitzRaceClub am Fuße der Streif.

Besonders exklusiv gefeiert wird am Samstagabend ab 21 Uhr im KitzRaceClub am Fuße der Streif. Hummerparty: Zu einem Fixstern am Kitzbüheler Partyhimmel hat sich die Hummerparty im Hotel Kitzhof am Samstag um 19 Uhr entwickelt.

Zu einem Fixstern am Kitzbüheler Partyhimmel hat sich die Hummerparty im Hotel Kitzhof am Samstag um 19 Uhr entwickelt. Schnitzelparty: Natürlich lädt auch Rosi Schipflinge­r wieder in ihre Sunnbergstub'n zur Schnitzelparty am Samstag ab 19 Uhr.

Natürlich lädt auch Rosi Schipflinge­r wieder in ihre Sunnbergstub'n zur Schnitzelparty am Samstag ab 19 Uhr. Kitz'n'Glamour Party: Zum bereits 15. Mal gibt's die Kitz'n'Glamour Party. Sie findet heuer am Freitag ab 21 Uhr im Take Five statt.

Nowherestore Lagerabverkauf & Flohmarkt Innsbruck (Sonntag)

Shoppen am Sonntag? Der Nowherestore in der Innsbrucker Anichstraße macht's möglich: Mit bis zu -80% lockt er zum Lagerabverkauf und Flohmarkt von 14 bis 20 Uhr. (kla)