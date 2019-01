Wilder Winter in Tirol: Reportage zur Wildtierfütterung

Von Theresa Mair und Irene Rapp

Auf einen Schlag ist die Stimmung angespannt. Der schwarze Toyota Landcruiser hat angehalten, auf den Vordersitzen wechseln die beiden Jäger besorgt ein paar Worte. „Oje, was tun wir jetzt? Soll ich gleich mit dem Messer raus? Aber ich kann die Tür nicht aufmachen – der Hund“, sagt Josef Neuner auf dem Beifahrersitz, die massige Hannoveraner-Hündin Sammy zwischen den Beinen. Vor dem Auto kauert am Wegrand neben den meterhohen Schneewänden mutterseelenallein ein Gamskitz.

Mit dem Skidoo „beliefert“ Andreas Kluckner die Futtertische. - Foto TT / Rudy De Moor

Der auf der Rückbank platzierte Fotograf nimmt den beiden die Entscheidung ab. Als er die Tür des Autos öffnet, hüpft das Kitz mit einem Satz auf und springt über die Böschung in den Wald hinab. Erleichterung macht sich breit. Dem Gams-Baby fehlt doch nichts, niemand muss es erlösen. „Aber wo ist die Geiß?“, fragt Fahrer Stephan Hohenberg. Und: „Wir werden das beobachten. Wenn das Kitz an dieselbe Stelle zurückkommt, werden wir es aufnehmen müssen.“ Wenn nicht, dann hat es die Mutter gefunden.

Hohenberg ist der Leiter der Jagd- und Fischereireviere bei Swarovski. 8500 Hektar Jagdgründe mit drei Rotwild- und zwei Rehfütterungen hat das Unternehmen in Scharnitz gepachtet. Mit Glanz und Glitzersteinchen hat Hohenberg dieser Tage aber gar nichts am Hut. Mehr mit Kristallen aus Eis, die sich an seine schweißnassen Haare hängen, während er den Berufsjägern mit der Heugabel hilft, Mais-Silo-Mix von einem gewaltigen Haufen zu stechen: Das geht in die Arme, aber wenigstens wird einem dabei richtig warm.

Stefan Hohenberg zeigt das Heu in den Raufen. Es reicht für mehrere Tage. - Foto TT / Rudy De Moor

200 „Futtertage“ im Jahr

Minus elf Grad zeigte das Thermometer draußen im Dorf in Scharnitz um halb acht in der Früh an. Zehn Kilometer weiter drin bei der Hubertus-Fütterung im Hinterautal Richtung Isar-Ursprung hat es minus 15 Grad, gefühlt ist es noch kälter. Sigi Triendl, einer der drei heute im Einsatz stehenden Jäger, hat gerade die letzten Reste Heu aus einem Siloballen gestochen und beginnt jetzt penibel den geräumigen Stadel auszukehren.

Als die Jäger im November anfingen, Heu auszulegen, war der Futterstadel bis unter die Balken voll. Jetzt ist er leer. Doch draußen, unter einer Plane, ist reichlich Nachschub. Hohenberg hat für den Winter vorgesorgt. Er rechnet mit 200 „Futtertagen“, an denen allein bei der Hubertus-Fütterung um die 145 Stück Rotwild gefüttert werden. Insgesamt fünf bis acht Kilo Heu, Silage oder spezielle Mais-Silo-Mixtur verdrückt ein Hirsch pro Tag, je nachdem wie groß er ist. Sorge, dass sich das Rotwild überfrisst, braucht man nicht zu haben. „Das weiß, wann es genug hat“, sagt Jagdleiter Hohenberg.

Um die 145 Stück Rotwild werden bei der Hubertus-Fütterung versorgt. Fotografiert hat sie Kluckner vom darüberliegenden Hubertus-Jagdhaus aus. - Swarovski Jagd

Hungertod und Lawinengefahr

Schwierig wird es, wenn die Tiere zu wenig haben. Rotwild ist ein Wiederkäuer. Hungert es, beginnt es, die Bäume zu schälen. Findet es nichts mehr zu fressen oder kommt es im Schnee nicht mehr weiter, übersäuert der Magen und es geht kläglich ein.

„Früher, bis vor ungefähr 150 Jahren, ist das Wild rechtzeitig vor dem Winter in die Münchner Auen gezogen. Doch jetzt kommt es durch die Verbauung nicht mehr aus und man muss es füttern“, erklärt der Jagdleiter.

Inzwischen hat sich die Schneesituation gegenüber den letzten Tagen wieder etwas entspannt. „Wir müssen nicht mehr die ganze Zeit links hinaufschauen“, sagt Hohenberg. Er meint die Lawinengefahr. Vier „Lahnen“ sind abgegangen, drei davon haben die Straße verschüttet, eine – direkt hinter der Hubertus-Fütterung – hat eine Heuraufe mitgerissen.

Rotwild ist auf die Winterfütterung angewiesen. - iStockphoto

Eingeschneites Wild

Die Jäger sind trotzdem jeden Tag ins Tal zum Füttern gefahren, so weit sie mit ihren Pick-ups gekommen sind, dann zu Fuß weiter. „Es war ein Einsatz sondergleichen“, schildert Hohenberg. „Die Bergrettung hat uns geholfen.“ Seit dem vergangenen Wochenende sind die Zufahrten zu den Fütterungen wieder frei.

Triendl, der um die 70 Stück Rotwild bei der Karnberg-Fütterung versorgt – geschätzt zwei Kilometer vor Hubertus – ist seit fast 40 Jahren in Hinterau. Er kann sich noch an wildere Winter erinnern. „Das Katastrophenjahr 1999 war schon brutal“, sagt er. Das Problem heuer sei nicht die Gesamtmasse an Schnee, sondern dass so viel Schnee auf einmal gefallen ist. Das hat das Wild überfordert. Fünf Rehe und drei Gämsen haben die Jäger im Hinterautal aus dem Schnee freigegraben und gerettet. Wie viele es nicht geschafft haben und im Laufe des Winters nicht schaffen werden, wird man erst sehen, wenn es ausapert. Ehrenamtliche Hilfsjäger haben für das Wild Spuren im Schnee getrampelt, damit es in den Massen besser vorankommt.

Ganz früher, noch vor seiner Zeit, seien die Jäger auf Ski vom Dorf zum Füttern hereingegangen, weiß Triendl. Heute habe man Skidoos und Quads mit Raupen, welche das Ausbringen des Futters erleichtern. Dennoch: „Fünf bis sechs Stunden habe ich schon zu tun, wenn ich allein da bin“, sagt Aufsichtsjäger Andreas Kluckner, der sich um die Hubertus-Fütterung kümmert. Er schöpft den Mais-Mix in den kleinen Anhänger und braust mit dem Skidoo wieder davon, um die Futtertische zu säubern und neu zu befüllen. Die Heuraufen sind noch so gut wie voll, zusätzlich werden auf den Schnee aber um die 60 kleine Heuhaufen verteilt, damit sich die Tiere nicht drängen müssen.

Mehr zum Thema Rotwild: In Tirols Wäldern leben laut Jägerverband derzeit rund 24.000 Stück Rotwild – sprich Hirsche. Laut Studien reduzieren die Tiere ihre Herzfrequenz von 70 bis 90 Schlägen pro Minute im Sommer auf 30 bis 40 Schläge im Winter. Rehwild: Die Rehe haben in Tirol zahlenmäßig die Nase vorn – der Jägerverband geht von etwa 50.000 Stück aus. Viele überleben den Winter allerdings nicht: Im Jagdjahr 2017/2018 (April bis April) wurden rund 2700 Stück als Fallwild gemeldet. Gamswild: Rund 60.000 Gämsen werden von den Tiroler Jägern nicht gefüttert, da sie weiter oben im Gebirge überwintern und besser mit den harten Bedingungen zurechtkommen. Auch bei diesen Tieren gilt aber im Winter Energie sparen. Werden Gämsen gestört und flüchten, brauchen sie nämlich siebenmal so viel Energie wie in Ruhe.

Apropos Tiere, wo sind die überhaupt? Es ist mucksmäuschenstill und doch fühlt man sich beobachtet. „Die sind jetzt in ihren Einständen, in den Verstecken im Wald, so im Umkreis von 200 Metern“, sagt Hohenberg. Erst gegen Abend, wenn die Jäger längst von dannen gezogen sind, wagt sich das Wild hervor und verbringt die Nacht in der Fütterung.

Hansi und die Gämsen

Eigentlich sei Rotwild aber tagaktiv. Mit der Betriebsamkeit der heutigen Wälder habe sich jedoch ihr Rhythmus verschoben, erklärt er. Allerdings ist er hörbar stolz auf das gute Einvernehmen, mit dem in Scharnitz die einzelnen Interessen zwischen Jagdpächtern, Grundstücksbesitzern und dem Waldaufseher der Gemeinde abgewogen würden. Genauso behutsam gehe man auch mit den Wintersportlern um, die man darauf aufmerksam machen müsse, dass das Wild jetzt Ruhe brauche. „Der Energieverbrauch im Winter steigt um das Zehnfache“, sagt Hohenberg Das Zischen von Ski scheuche die Tiere auf, sie würden schneller Kraft verlieren. „Wir hätten schon gern, dass ab 15 Uhr niemand mehr in der Nähe der Fütterungen ist.“ Bei der Lablehner-Fütterung, zu der 170 bis 190 Stück Rotwild ziehen, herrscht ein amtliches Betretungsverbot.

„Ist der Hansi da?“, fragt Hohenberg auf Höhe der Karnberg-Fütterung. „Gerade noch ist er da oben gestanden“, antwortet Triendl. Hansi ist ein älterer Gamsbock und eine Rarität – weil er zur Fütterung geht. „Die Gams ist ein Überlebenskünstler. Sie lässt sich eigentlich nicht füttern. Sie gibt mehr auf sich Acht als andere Wildarten“, sagt Hohenberg. In einem Lawinenstrich gingen z. B. die Älteren voraus. „Gämsen sind hart im Nehmen, zufrieden und raffiniert. Da würde das Rotwild dreinschauen, wenn ihm einmal eine Woche niemand Futter brächte“, fügt Lablehner-Jäger Josef Neuner hinzu.

Überhaupt jetzt, wo es wieder bitterkalt werden soll. Woher man das weiß? Das Wild sagt Hohenberg das Wetter voraus. Es schont jetzt seine Kräfte, bewegt sich nicht weit von den Fütterungen fort und die Gämsen steigen näher ins Tal herab.