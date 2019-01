Eiskletterpark und Loipe im Ötztal geht ein Licht auf

Längenfeld – Tirols längste Nachtloipe, beim Längenfelder Weiler Oberried, erfreut sich großer Beliebtheit bei Einheimischen wie bei Gästen. Die 3,5 Kilometer lange Runde wird täglich bis 21 Uhr künstlich erhellt. Knapp 350 Lampen sorgen für einwandfreie Sicht sowohl für Skater als auch für Anhänger des klassischen Stils.

Jeden Donnerstag findet ein Abend-Biathlon statt, bei dem sich jedermann auch am Schießstand versuchen darf. „Im mittleren Ötztal verfügen wir über ein Loipennetz von 50 Kilometern. Aufgrund der hohen Akzeptanz der Nachtloipe in Längenfeld haben wir die Chance genutzt, an diesem Standort eine weitere Sportart anzubieten”, erläutert Ewald Schmid, Vizedirektor von Ötztal Tourismus.

Obwohl das Ötztal für Eiskletterer viele faszinierende Touren zu bieten hat, fehlte bislang ein passendes Schulungs- und Übungsgelände, welches ebenfalls bis 21 Uhr beleuchtet wird.

Der Eiskletterpark Ötztal ist im Sommer als Klettergarten Oberried bekannt. Die vereisten Kletterflächen werden in der kalten Jahreszeit zum Paradies für Eiskletterer. Die nötige Infrastruktur wie Parkplätze und WC-Anlagen kann ganzjährig genutzt werden. Zudem entfallen lange Zustiegswege. Die Startpunkte für die verschiedenen Touren sind in zwei bis drei Gehminuten erreichbar.

„Wir verfügen damit über ein optimales Trainingsgelände. Sowohl für Einsteiger als auch Profis", berichtet der Ötztaler Ewald Holzknecht, der gemeinsam mit seinem Bergführerkollegen Alexander Riml, unterstützt von Ötztal Tourismus, das neue Angebot realisieren konnte. Trotz der komfortablen Lage bleibt der originäre Charakter des Eiskletterns erhalten.