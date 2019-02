Mit Respekt gibt man der Lawine keine Chance

Der Familienskitag in St. Anton am Arlberg neigte sich dem Ende zu, die letzte Abfahrt war so gut wie geschafft, das Ziel war die Heimfahrt. Wie gewohnt machte Jakob Thöni den Anfang und überquerte einen Hang, um von der Skipiste den Rodelweg zu erreichen. „Ich bin vielleicht zwei Meter vor der Rodelbahn im Flachen stehen geblieben. Dort kann ja eigentlich nichts passieren", dachte der mittlerweile 24-Jährige vor elf Jahren an dem Tag, der sein Leben prägen sollte.

Unter einer Lawinenverbauung wartete der Tiroler auf seinen Bruder — der ein Schneebrett lostrat. „Es war relativ klein, ging jedoch unter der Verbauung durch", schildert Thöni den Ablauf. „Ich stand schräg, sprang daher, um gerade zu stehen und wollte wegfahren. Das habe ich nicht früh genug geschafft und bin im Prinzip auf die Rodelpiste gefallen."

In der „Superman-Position" (Kopf voraus, Arme vom Körper weggestreckt) wurde der Student von einer geringen Schneemasse verschüttet und einen halben Meter begraben. „Ich konnte mich nicht bewegen, es war wie Beton", erinnert er sich an den Hergang. In der Folge schrie er um Hilfe: „Ich kann mich nur erinnern, dass ich viermal gerufen habe, und dann war es, wie wenn ich eingeschlafen wäre. Ich dachte kurz ?Jetzt sterbe ich', und dann war ich schon weg."

Der kleine Bruder war der Held

Dass Thöni mehrere Schutzengel hatte, ist ihm bewusst: „Mein Papa schickte meinen Bruder vor, um zu schauen, ob ich weitergefahren bin. Er hat mich aber nicht gefunden. Dann hat mein Papa gesehen, dass nur zwei Spuren im Schnee waren — eine von meinem Bruder, eine von einem Snowboarder."

Sein Leben verdankt Thöni vor allem seinem kleinen Bruder. Der damals Zehnjährige fand den Unglücksort sofort: „Nach acht Minuten haben sie mich ausgegraben. Ich war circa zehn Minuten begraben." Dann dauerte es „ungefähr fünf Minuten", bis er wieder bei Bewusstsein war. „Ich war sehr blass, leicht bläulich. Es war so kalt, selbst in der Klinik hab' ich noch gefroren. Ansonsten hatte ich keine Emotionen", erinnert er sich an die Stunden nach seiner Rettung.

Negative Konsequenzen gab es für Thöni nicht, eine Lehre war es ihm dennoch: „Mir blieb hängen, dass auch so kleine Massen gefährlich sind. Wenn meine Brüder fahren, sag' ich daher jetzt immer: ?Passt auf!'"