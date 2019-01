Achensee 3-Täler-Lauf: Weltmeisterliche Gefühle im Schnee

Pertisau – Passionierte Langläufer und Skater haben das Training schon aufgenommen, denn am 24. Februar ist es wieder so weit: Der Achensee 3-Täler-Lauf findet zum zehnten Mal in den Karwendeltälern in Pertisau statt. Mit Rennloipen, die sich durch die Traumlandschaft der Karwendeltäler ziehen, soll wieder ein Volkslanglaufevent der Extraklasse geboten werden.

Dabei gibt es sowohl klassische Bewerbe als auch Rennen in der Kategorie Skating durch die wunderschönen Landschaften des Gern-, Falzthurn- und Tristenautals für ambitionierte Hobby- sowie Profilangläufer. Auch die Kinder und Jugendlichen können ihr Renngeschick beweisen. Sogar über 70-Jährige messen sich noch auf der Loipe, wie Maria Wirtenberger vom TVB Achensee weiß. Knapp 100 Teilnehmer sind derzeit bereits angemeldet. Darunter Thomas Steurer, seit Jahren ein Fixstarter, und Christian Baldauf. „Da man wirklich fit und damit auch nicht erkältet sein sollte, melden sich die meisten aber kurzfristig an“, weiß Wirtenberger aus Erfahrung. Vor wenigen Jahren habe man die Marke von 400 Startern geknackt, inzwischen kämpfen meist um die 500 Starter um die besten Zeiten. Wobei hier viel vom Wetter und in Folge von den Loipenbedingungen abhängt.

Mit größeren Auswirkungen durch die parallel stattfindende Ski-WM Seefeld rechnet man beim TVB und den Mitveranstaltern Endorphine Multi Sport Wiesing sowie dem SV Achensee nicht. „Das Teilnehmerfeld ist ein anderes. Bei uns sind sozusagen die Volkslauf-Weltmeister am Start“, sagt Wirtenberger über den Volkslanglauf, für den jährlich eine mittlere fünfstellige Summe aufgewendet wird.

Stolz ist man, es im Jubiläumsjahr in die Austria Loppet Rennserie geschafft zu haben. Austria Loppet verbindet die acht bekanntesten und beliebtesten Volkslanglauf-Großveranstaltungen in Österreich. Im Leistungspaket für die Teilnehmer sind eine Finishermedaille, die Verpflegung an den Labestationen, ein Essensgutschein und kostenlose Parkmöglichkeiten am Veranstaltungstag inkludiert. Das Startgeld beträgt bis 17. Februar 40 Euro für reguläre Teilnehmer und 20 Euro für Zwergerl, Kinder und Schüler. Die Anmeldung erfolgt online unter my.raceresult.com. Nach dem 17. Februar ist eine Anmeldung nur noch mit Nachmeldegebühr (€ 50,- bzw. € 25,-) möglich. Führende Langlaufmarken stehen übrigens am Samstag, 23. Februar ab 13 Uhr und am Eventtag ab 8 Uhr für Materialtests bzw. Wachsservice bereit. Sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer können diesen Service in Anspruch nehmen. (TT, ad)