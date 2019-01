Perfekte Loipen für die 2000 Starter beim Koasalauf

Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Der viel­e Schnee kommt dem Tourismusverband St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf als Veranstalter des internationalen Tiroler Koasa­laufs gerade recht. „Wo wir manchmal für die Übergänge bei Straßen Schnee aus Depots heranholen mussten, ist heuer alles perfekt“, freut sich Erich Rettenmoser vom TVB. Perfekte Bedingungen also für die 2000 Starter aus mehr als 20 Nationen bei einem der größten Volkslangläufe in Österreich. Sogar aus Australien gibt es bereits zwei Anmeldungen für die 47. Auflage des Langlaufklassikers, der heuer am 9. und 10. Februar in St. Johann über die Bühne geht.

Das Budget des TVB für die Veranstaltung beträgt zwischen 130.000 und 150.000 Euro.

Läuft alles gut, sind auch sie in diesem Jahr wieder dabei – die vier Legenden: Franz Puckl sen. aus Going, Werner Patz aus Kainach (Steier­mark), Hans Richter aus Kirchweidach (Deutschland) und Franz Steinkogler aus Ebensee (Oberösterreich). Sie alle waren seit Beginn des Koasalaufs als Teilnehmer dabei. Bislang konnte sie weder schlechtes Wetter noch Krankheit oder sonstige Ereignisse davon abhalten, die Koasalaufstrecke zu bewältigen. „Alle vier haben bereits wieder zugesagt, teilnehmen zu wollen“, weiß Rettenmoser, der auch gleich ein kleines Geheimnis verrät: „Das Ziel von allen vieren ist es, den 50er noch vollzumachen.“ Für ihre Leistungen werden die Legenden natürlich auch wie jedes Jahr bei Start und Ziel beim Koasa­stadion in St. Johann frenetisch bejubelt.

Am Samstag, 9. Februar, finden die klassischen Langlaufbewerbe des Koasalaufs statt, am Sonntag ist dann der Skatingstil gefragt. - Plattner

Noch einmal in offizieller Funktion dabei ist aber auch Sigi Joast, der vor Kurzem seinen 80. Geburtstag feierte. Er ist seit mittlerweile 28 Jahren Präsident des Koasalaufs.

Damit in der zweiten Februarwoche alles glattläuft, wird bereits im Sommer des Vorjahres mit den Vorbereitungen begonnen. „Da laufen dann schon die ganzen Bestellungen, die Buchungen müssen bearbeitet werden und das Anmeldesystem wird vorbereitet. Intensiv wird es dann ab Anfang Jänner“, zählt Rettenmoser auf. An den Renntagen selbst helfen dann noch fast 300 Freiwillige mit: bei Start und Ziel, entlang der Strecke, bei den Verpflegungsstatione­n.

Der große Auftakt des 47. Koasalaufs findet bereits am Donnerstag, 7. Februar, mit dem Tiroler Nachtkoasa statt, am Freitag gibt es die Möglichkeit, neue Ski-Langlaufmodelle zu testen und mit Langlauftrainern vor Ort die neuesten Skiwachspräparierungen auszuprobieren.

Die traditionellen Rennen im klassischen Stil über 50 und 28 Kilometer sind am 9. Februar. Auch die „kleinen Koasaläufer“ haben am Samstag ihren ganz großen Auftritt beim Super Mini Koasalauf, welcher über eine Distanz von 800 Metern geht, bzw. beim Mini Koasalauf, der zwei bis vier Kilometer lang ist.

Den Abschluss bilden am Sonntag die Rennen über 28 und 50 Kilometer im Skatingstil. Besonders ambitionierte Sportler können am K100 teilnehmen – eine Kombiwertung aus dem 50-km-Lauf im klassischen Stil und dem 50-km-Skating-Bewerb.

Das Pendant für diese besonders fordernde Variante stellt der K8 dar, welcher sich besonders für Hobbysportler eignet, welche ohne Leistungsdruck am Koasalauf teilnehmen wollen.