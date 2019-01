Ein Kaiser sucht noch nach Erben

„Enkelkinder- und Automatenmuseum“, steht auf dem kleinen Schild neben der Eingangstür des eingeschoßigen Wohnhauses in Wien-Penzing nahe Schloss Schönbrunn. Wer hier an der Tür klingelt, steht unversehens mitten drin in Ferry Eberts Leben. Ein buntes, bewegtes Leben, das dem Besucher von Wänden und Regalen entgegenquillt: Fotos, gerahmte Zeitungsausschnitte, Dokumente und Kinderzeichnungen, daneben Pez-Zuckerln und Figuren, Bücher, Spielzeug, Museumsfolder – Kostbarkeiten und Skurrilitäten aller Art, wohin der Blick auf fällt.

Skandal in den 1950er-Jahren

Die legendären Automaten sind direkt gegenüber der Tür aufgestellt. Automaten für Mannerschnitten, Bazooka, Haribo und Co, aber auch Automaten für Fotofilme und Blitzlichtwürfel, Kölnischwasser und – so hatte alles begonnen – für Kondome: Durex, Blausiegel oder Ritex zum Rausdrücken. Ein Skandal in den prüden 1950er-Jahren. Ferry Ebert suchte damals verzweifelt nach Gastwirten, die die Automaten in ihrer Herrentoilette aufhängen ließen – zumindest probeweise. Viel Überzeugungskraft habe es gebraucht, „manchmal bin ich auch mit dem Nudelwalker weggejagt worden“, lacht der Pionier. Über die wenigen Wirte, die sich dazu breitschlagen ließen, wurde von der katholischen Kirche „ein Bannfluch“ verhängt.

In Oberösterreich habe sich einst ein selbsterklärter Sittenwächter mit drei Priestern an sein Auto gehängt und so stark daran gerüttelt, „dass wir auf zwei Reifen davongefahren sind“, erinnert sich der Wiener. Das Risiko hat sich ausgezahlt: „Der erste Automat war in einem Monat ausverkauft.“

Eberts Museum, das ein Stück österreichische Geschichte beherbergt, ist nun aber abzugeben. Der 84-Jährige, ein launiger und charmanter Gesprächspartner, hatte zuletzt eine gesundheitliche Pechsträhne: „Knie-OPs, eine Lebensmittelvergiftung bei einem Leichenschmaus, ein offener Bruch an beiden Händen. Ich komme allein in kein Hemd mehr.“

Viele Interessenten für sein Erbe hätten sich schon gemeldet, Sammler, aber auch Museen. „Das Technische Museum und das Wien Museum sind interessiert, aber die einen wollen nur die Kondome und das Technische Museum will nur die Zuckerlautomaten.“ Ebert hofft auf ein besseres Angebot, „es fällt mir schwer, das abzugeben“.

Unerwartete Lieferung

In das Automatengeschäft war der gelernte Glasbläser einst zufällig gestolpert: Sein Chef hatte ihm ohne Vorwarnung dreihundert Stück nach Hause liefern lassen, „meine Mutter, die dreimal am Tag in die Kirche ging, war sehr erbost“, blickt Ebert zurück. Doch das Zeitalter der „stummen Diener“ war unwiderruflich angebrochen, neben Verhüterlis wurden Süßigkeiten und später auch Brieflose angeboten. „Rein finanziell sicher meine beste Idee.“ 15.000 Automaten, die der Unternehmer ab den 1980er-Jahren selbst produzieren ließ, waren zeitweise in Betrieb. Doch auch wirtschaftliche Rückschläge galt es zu verkraften: „Mal war ich Millionär, mal war ich unten.“ Denn nachdem ihm der Staat das einträgliche Brieflosautomaten-Geschäft abdrehte und Ebert nach einer erfolgreichen Skandinavien-Expansion in den USA fulminant scheiterte, kam die Krise. „Zwei Jahre lang bin ich mit dem Rucksack auf der Suche nach dem wahren Sinn des Lebens umhergezogen“ – unter anderem bis zum Katharinenkloster am Sinai.

Wieder in Wien kam ihm die Idee zu seinem „erfolgreichsten Projekt, wenn auch nicht materiell gesehen“: ein Märchenautomat, für den unter anderem Autoren wie Alfred Komarek unter dem Pseudonym Radomir Runzelschuh Geschichten verfassten. Die Resonanz war enorm: Ordner voll mit Briefen von begeisterten Kindern zieht Ferry Ebert aus seinen Regalen, Hunderte selbstverfasste Märchen und selbstgestaltete Bilderbücher wurden ihm geschickt.

Märchenonkel

Doch auch der umtriebige Unternehmer selbst hat im Laufe seines Lebens viel geschrieben: Sieben Bücher sind erschienen, Memoiren und Literatur für und von Kindern. Zudem hat Ebert für jedes einzelne Familienmitglied eine Biografie verfasst. „Lieber Opa, zu meinem Gebuaztag schenk ich dia dises Buch“, revanchierte sich einst Enkelin Alexandra.

Jetzt will der Wiener wieder ein Buch schreiben. „Ich habe ein tolles Leben“, sagt er und blickt sich mit leiser Wehmut in dem kleinen Museum um. Prall gefüllt bis auf den letzten Winkel. (Silvana Resch)