Abriss in Innsbruck: Was von einem Hochhaus übrig bleibt

Bagger turnen meterhoch auf einer Rampe aus Schutt herum, zerteilen Wände, die dabei aussehen, als wären sie aus Butter. Staub rieselt im Inneren des Gebäudes herunter, Fenster und Fassadenplatten sind schon längst herausgerissen, die Häuser wirken nackt und entkernt. Inzwischen ist es schwer vorstellbar, dass in ihnen einmal gearbeitet und gewohnt wurde.

Dietmar "Didi" Sailer, Markus "Jimmy" Steiner und Christian "Bonsai" Rabanser (v. l.) sind die Abriss-Profis. - Vanessa Rachle / TT

Mit drei schweren Maschinen rücken Christian „Bonsai“ Rabanser, Markus „Jimmy“ Steiner, Dietmar „Didi“ Sailer und Martin „Tino“ Grassl den alten ÖBB-Häusern in der Südbahnstraße Innsbruck zu Leibe. Es sei schon eines der längeren Projekte, aber auch eine „Gaudi“, meinen sie. Seit November führt sie ihre Arbeit täglich ins Zentrum der Tiroler Landeshauptstadt. „Die Lage ist eine besondere Herausforderung“, sagt Sailer. Nebenan der Hauptbahnhof, eine Tiefgarage in unmittelbarer Nähe und auf der anderen Seite Bahnhof und Südbahnstraße. „In anderer Lage hätten wir solch ein Gebäude in drei Tagen abgerissen. Aber wir können ja kaum außen herumfahren“, schmunzelt der Mann mit über 20 Jahren Erfahrung auf großen Abreißbaggern. Dieses Projekt hat man nicht irgendwem anvertraut, sondern erfahrenen Leuten. „Abreißen, was andere nicht schaffen“, nennen sie das. Ein bisschen stolz, am derzeit größten Abriss Innsbrucks beteiligt zu sein, schwingt da mit.

Wovon viele – vor allem Buben und Kind gebliebene Männer – träumen, einmal ein Gebäude zu zerstören, ist für die Arbeiter Alltag. Und so profan, wie ein Abriss klingt, ist er bei Weitem nicht. „Man kann nicht einfach irgendwo etwas wegreißen“, sagt Rabanser.

Einst ragten die beiden Häuser sieben- und neunstöckig in den Himmel. - Andreas Rottensteiner / TT

Nicht nur beim Bau, auch beim Abriss muss die Statik beachtet werden. „Das ist lebenswichtig.“ Riesiges Jenga mit Bauklötzen spielen die vier Männer daher nicht. Stockwerk für Stockwerk werden die zwei Häuser – von denen mittlerweile nur noch die drei untersten Etagen des höheren Gebäudes stehen – abgetragen. „Inzwischen ist der Großteil weg, jetzt geht’s leichter“, sagt Rabanser. 60 bis 70 Fuhren Schutt fahren die Lkw täglich weg. Geschätzte 40.000 Tonnen Schutt bleiben am Ende über. Für die Abrissarbeiter gibt es einige Überraschungen, manche Materialien bringt erst die sprichwörtliche Abrissbirne zu Tage. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass schlichte Betonwände hochgezogen wurden. „Aber da steckt viel anderer Müll drin“, meint Sailer.

Der Baggerschere ist das aber egal, mit bis zu 380 bar durchtrennt sie die Wände. Um bis zum dritten Stock zu kommen, wird eine Rampe aus Schutt aufgeschüttet. „Dafür brauchen wir auch Zeit. Die muss nach jedem Stockwerk wieder ein Stück abgetragen werden“, sagt Rabanser. Es kommt fast einer Sisyphusarbeit gleich, doch je kleiner und niedriger das Gebäude wird, umso schneller geht es voran. Viele Betonbrocken, Staub und Metallteile liegen auf der Baustelle, ihre Herkunft ist kaum noch zu identifizieren. Das Material wartet auf die nächste Fuhre Lkw.

Mit 380 bar schneidet die Baggerschere durch Wände, als wären sie aus Butter. - Vanessa Rachle / TT

Vor ein paar Wochen noch rag-te ein entkernter Turm in die Höhe, die Baustelle war ein Blickfang für Pendler und Anwohner. Für die höheren Stockwerke hielt ein Kran eine gigantische Sicherheitsmatte, um auf die Straße fallende Teile aufzuhalten. Damit es wenig staubt, wurde mit einem Schlauch Wasser auf das Gebäude gesprüht. „Da wär’ Schnee ganz gut gewesen“, lacht Sailer. Anders als beim Hausbau freue man sich beim Abriss nämlich über Niederschlag.

Gefreut haben sich die Abreißer auch über die Aussicht. „Da hätt’ man fast oben Silvester feiern müssen“, scherzen sie, ehe sie die letzten Stockwerke zerteilen. (Philipp Schwartze)