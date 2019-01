Fasnacht im Bezirk Imst rückt näher: Singesler machen den Auftakt

Arzl, Nassereith, Rietz – An den kommenden Wochenenden geht es Schlag auf Schlag im Bezirk Imst: An diesem Sonntag (3. Februar) findet in Arzl das Singeslerlaufen statt, am 10. Februar geht Wald auf der anderen Talseite in die Fasnacht, am 17. Februar feiert Nassereith das Schellerlaufen und am 24. Februar wird die Rietzer Fasnacht begangen.

In Arzl zählt man inzwischen die Stunden herunter: Am vergangenen Wochenende wurde die Hexenmuater Ludwinia aufgeweckt, ab Samstag startet die Fasnacht mit dem „Woge Schauge“ ab 18 Uhr im Dorfzentrum so richtig durch. Da präsentieren die Wagenbauer ihre Themen-Gefährte erstmals der Öffentlichkeit.

Der große Höhepunkt findet aber am Sonntag um 12 Uhr mit dem Singeslerlaufen statt. Zentralfiguren sind am Eingang des Pitztales der „Singesler“ und sein „Weible“. Der „Singesler“ hat im Gegensatz zu anderen Fasnachten keine geschmiedeten Kumpfen oder Schellen, sondern gegossene Glocken. Diese haben einen viel helleren Klang. Begleitet wird er von einer Art Sennerin, dem „Weible“, das ein kleines, ebenfalls hell klingendes „Gröll“ trägt. Weitere Hauptfiguren und eine Besonderheit, welche es nur bei der Arzler Fasnacht gibt, sind die „Arzler Burgstallzurfer“. Diese sind in Loden gekleidet und sollen die Holzfäller und Holzzieher aus früheren Zeiten darstellen. Sie „zurfen“ (ziehen) auf einem Holzschlitten einige Holzbloche durch das Dorf. Daneben gibt es Ordnungsmasken, Hexen, Bären und Bärentreiber sowie die Laberasänger.

„Bei uns gehen etwa 200 Männer in Larven“, erklärt Obmann Paul Neururer, dazu kommen 30 Personen bei der Musikkapelle und noch einmal 20 Ordner.

Das Singeslerlaufen am Sonntag zieht von 10 bis 17 Uhr auch die Sperre der Pitztaler Straße vom Bereich Arzl-Oberdorf bis Arzl-Mitte nach sich. Der gesamte Verkehr talein- und talauswärts wird daher über die Jerzener Straße umgeleitet. Auch für das Nasse­reither Schellerlaufen steht bereits die Sperre der Ortsdurchfahrt fest: Am Sonntag, 17. Februar, ist diese von 0 bis 19 Uhr sowie am Montag (18. Februar, Wilde Fasnacht) von 11 bis 14 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. (pascal)