Auch Frauen aktiv bei Arzler Fasnacht

Von Thomas Ploder

Arzl im Pitztal – Die namensgebenden Singeslerpaare, Sackner, Engelspritzer, Kübelmajore, die Hexen mit ihrer „Hexenmuater“ Ludwinia und einer eigenen Hexenmusik, Bären und Treiber, Burgstallzurfer und spitz­züngige Laberer zogen, von drei Wagen begleitet, hinter der verkleideten Musikkapelle durch Arzl im Pitztal bis vors Gemeindehaus. Dabei hatten vor allem die Ordnungsmasken alle Hände voll zu tun, um den Raum für das Singesler­laufen von den drängenden Publikumsmassen frei zu halten.

In der Musikkapelle sind – eine Oberländer Ausnahme – auch Damen bei der Fasnacht aktiv. - Thomas Ploder

Während bei den übrigen Fasnachten im Oberland ausschließlich Männer am Treiben teilnehmen dürfen, sind in Arzl zumindest in den Reihen der Musikkapelle auch Damen zugelassen. Alle anderen Masken werden jedoch auch hier von Männern verkörpert. Die Burgstallzurfer unter ihnen findet man in anderen Gemeinden nicht. Diese in Loden gekleideten Männer stellen Holzfäller und -zieher dar. Eine weitere Besonderheit der Arzler Fasnacht findet sich in den Glocken der Singesler. Während andernorts diese geschmiedet werden, findet man hier gegossene und deutlich heller klingende Exemplare. Mit ihrem Klang soll durch das „Gangl“ im „Kroas“ der Winter vertrieben und der Frühling geweckt werden.

Besondere Masken: Kübelmajor und Mohrenspritzer. - Thomas Ploder

Mit Spannung erwarteten die Besucher die Vorträge der Laberer. Vier Jahre lang, dem Intervall zwischen den Fasnachten entsprechend, sammelt der Burgstallgeier Berichte über Schandtaten und peinliche Ereignisse im Dorf, die dann von der Laberer zur Belustigung des Publikums vorgetragen werden. Wer dann um 4,67 Euro einen der Labererzettel erwirbt, kann die Ereignisse auch noch in Ruhe nachlesen.

Während das Einführungskomitee nach Promis Ausschau hielt, brachte der Burgstallgeier seine Labererzettel unter die Leute. - Thomas Ploder

Das „Einführen“ ist auch beim Arzler Singeslerlaufen Brauch. Für Fasnachtsbegeisterte bedeutet es eine besondere Ehre, „eingeführt“ zu werden und gegen einen Obolus eine Plakette und flüssige Stärkung zu erhalten.

Der gelungenen und mit viel Applaus bedachten Veranstaltung gingen monatelange Vorbereitungen voraus, wofür den Hunderten Freiwilligen vom Komitee herzlicher Dank bekundet wurde. Mit dem erklärten Höhepunkt des Treibens endet die Folge der Arzler Fasnachtsveranstaltungen allerdings noch nicht. Am Nachmittag und Abend des heutigen Montags bietet die „Wilde Fasnacht“ ab 14 Uhr im Oberdorf eine direkte Verlängerung des ausgelassenen Feierns, am kommenden Sonntag, den 10. Februar, findet in der Fraktion Wald der Gemeinde die zweite, vom Singeslerlaufen unabhängige Fasnacht statt.