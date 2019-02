,,Diamond Girls Crew“: Girlpow(d)er in Obergurgl

Obergurgl – Allein von Damen werden im Skigebiet von Obergurgl die Funparks gebaut und in Schuss gehalten. Gleich vier Anlagen verlocken Skifahrer, über Schanzen zu springen, auf Relings zu rutschen oder durch Tunnel zu fahren.

Für jeden ist etwas dabei. - young mountain/Roland Haschka

„Bei den vier Anlagen ist garantiert für jeden etwas dabei. Der Familypark erleichtert den Einstieg in die Szene, der Snowpark verleitet Freestyler zu neuen Höhenflügen, die Audi quattro funslope bildet eine spannende Abwechslung zur normalen Piste und Speed-Junkies fühlen sich am Funcross gut aufgehoben“, so die aus Bayern stammende Parkdesignerin Lana Behla.

Herausforderungen gibt es für die zur Betreuung der Schneeanlagen ausgebildeten Fachkräfte in Obergurgl genügend: Neben der Umsetzung und Gestaltung aller Strecken am Funmountain gilt es, deren ausgezeichnete Qualität die ganze Saison über zu halten. Mehrmals mussten die sechs Mädels der „Diamond Girls Crew“ bereits Nachtschichten einlegen. Die Schneemassen des heurigen Winters mussten mit vollem Körpereinsatz wieder aus der Piste geschaufelt werden. „Wir machen hier einen echten Knochenjob, für den man genügend Power und Passion mitbringen muss“, erklärt Behla. Besonders gefragt sind die Künste der Diamond Girls Crew bei den Freestyle Events der Region, wie den Audi Nines. Vom 22. bis 27. April gibt sich die Freestyle-Weltelite die Ehre in Obergurgl. (top)