Menschliche Skischanze: “The Austrian Rock“ auf Rekordjagd am Venet

Am Sonntag will sich Franz Müllner, der sich selbst „The Austrian Rock" nennt, einen neuen Titel verleihen — auf Einladung der Venetbahn wird er zur „menschlichen Skischanze". Am 2212 Meter hohen Krahberg möchte der Lungauer Kraftsportler dabei seinen 33. Weltrekord aufstellen und über 100 Kinder stemmen — die TT hat berichtet.

Gestern traf Müllner mit Familie am Venet ein. „Er will noch trainieren", weiß Venetbahn-Vorstand Werner Millinger, der sich selbst schon auf die Veranstaltung freut: „Das Wetter passt, es sind Ferien, das wird super." Bereits gestern Abend wurde mit dem Aufbau der „Weltrekord-Infrastruktur" begonnen.

Die Versuchsanordnung ist spektakulär. Müllner liegt am Boden — über ihm eine kleine Sprungschanze. Jedes Mal, wenn ein Kind darüberspringt, hebt er sie an. „Hardcore-Bankdrücken" nennt er das. „Das hat es in dieser Form noch nicht gegeben", so Millinger. Der Weltrekordversuch findet direkt an der Bergstation der Venetbahn statt. Um 11 Uhr startet Müllner einen Probeversuch, um 12.30 Uhr wird es dann für die menschliche Sprungschanze ernst — der Weltrekord wird dabei von unabhängigen Juroren überwacht. Daneben gibt „The Austrian Rock" eine Autogrammstunde und zeigt bei einem kleinen Showact, welche Kräfte außerdem in ihm stecken.

Kinder zwischen fünf und zehn Jahren können am Weltrekordversuch selbst mitwirken. Zwischen 9.30 und 11 Uhr werden 150 Startnummern bei der Talstation der Venetbahn ausgegeben. Die Kinder und eine Begleitperson bekommen dann eine Gratis-Tageskarte. Laut Millinger können aber auch ältere Kinder und Erwachsene über die Schanze springen. Der Venet-Vorstand hofft auf viele, die mitmachen und den Weltrekord unterstützen. (mr)