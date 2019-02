Die Streif von unten nach oben

Kitzbühel – Am Samstag ist es wieder so weit, um 18.30 Uhr fällt im Zielgelände der Hahnenkammabfahrt der Startschuss für den „Streif Vertical Up“ in Kitzbühel. Ziel ist es, die Original-Streif mit 3,312 km und 860 Höhenmetern vertikal so schnell wie möglich von unten nach oben zu bezwingen. Bereits um 17.30 Uhr findet im Startbereich das „Kinder Vertical Up“ statt. In der Rucksackklasse sind auch noch Startplätze frei.

Für alle Zuseher bietet die Bergbahn ein Sonderticket an, damit man sich den Start und den Zieleinlauf ansehen und die Teilnehmer anfeuern kann. Die Ersten werden ab 19 Uhr im Ziel erwartet. Die Siegerehrung und After-Party findet um 21.45 Uhr im Kitz Kongress statt. (TT)