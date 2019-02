Tradition der Weiberfasnacht hat nichts mit Fasching zu tun

Imst – Zum 6. Mal findet in Imst am Unsinnigen Donnerstag (28. Februar) die Weiberfasnacht statt. Einmal mehr werden Figuren wie Salige, Bethen, Kreislerinnen, Hohepriesterinnen, Totenpaarl, Wolkenfrauen und andere Fabelwesen von Lärmmusik begleitet. Ein Alttiroler Kult wird gefeiert und weibliche Spiritualität zelebriert.

Dass der Auftritt nichts mit einem herkömmlichen Faschingsumzug zu tun hat, sondern ausschließlich als altes Tiroler Kulturgut zu verstehen sei, darauf legt die Silzer Künstlerin Ursula Beiler als Initiatorin des bunten Treibens allergrößten Wert. Seit vielen Jahren betreibt sie kulturhistorische Forschungen in diese Richtung.

Beiler geht es um die Wiederbelebung eines immateriellen Kulturerbes, konkret um die bis zur europäischen Christianisierung in Nord- und Südtirol verehrten drei Bethen in ihrer kosmischen Dreigestalt: Ambeth (Erde, schwarz), Borbeth (Sonne, rot) und Wilbeth (Mond, weiß). So findet sich heute noch das Wort „Bethen“ in beten und bitten, Beet und Bett der Wiedergeburt wieder. Aber auch Wörter wie Bethlehem, Bettelwurf, Bettel- oder Bethensteige deuten auf diesen Ursprung hin.

Da sich die Tirolerinnen und Tiroler ihre dreifaltige Göttin nicht so einfach nehmen ließen, wurden die drei Bethen christianisiert und als „die Heiligen Drei Madln“ Catharina, Margarete und Barbara (C+M+B) weitertradiert. Diese Überlieferung ging dem heutigen Dreikönigskult voraus, lässt Ursula Beiler wissen.

Über die einzelnen Figuren kann sie Folgendes berichte­n: Die Hohepriesterin (rot) ist verantwortlich für Segnung und Räucherritual. Das Totenpaarl (schwarz), mit den Attributen der Landesheiligen Nothburga ausgestattet, erinnert an die Wandlung bei der heiligen Messe. Die Kreislerinnen (weiß) verkörpern das kosmische Geschehen in Form eines planetaren Welttanzes, wie er auch in Tiroler Volkstänzen im kreiselnden Trachtenrock der Frauen zu sehen ist. Fabelwesen und Wolkenfrauen (bunt und weiß) zeigen die Verbundenheit mit der Natur.

Die Saligen (weiß) fungieren als Beschützerinnen der Natur und sind in vielen Tiroler Sagen lebendig geblieben. Ihre Symbole sind die Gämse und der Baum.

Im Fokus der Imster Weiberfasnacht am 28. Februar steht also Naturverehrung im Jahreszeitenrhythmus, der Kreislauf von Geburt, Leben, Tod, Wiedergeburt sowie Ahnenverehrung, und sie ist aus dem reichhaltigen Kulturangebot in Imst nicht mehr wegzudenken. (hau)