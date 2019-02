Der Kräulspitz-Staffellauf: Zwei Brettln und viel Tradition

Text: Irene Rapp

Möglicherweise gilt für viele männliche Neustifter folgender Lebensentwurf: Haus bauen, Baum pflanzen, Sohn zeugen – und am Kräulspitz-Staffellauf teilnehmen. Möglichst oft teilnehmen, könnte man auch dazu sagen. Werner Holzknecht etwa war heuer schon das 28. Mal mit von der Partie. „Immer im Mittelteil“, wie der 42-Jährige berichtet.

Dabei handelt es sich um jenen Teilabschnitt des alljährlich stattfindenden Skirennens, der von der Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen bis zur Stöcklenalm führt. Der schwierigste Abschnitt, wie viele meinen, weil es gleich neben einem Teil der Strecke in eine Schlucht hinabgeht. Stürzen sollte man da besser nicht.

Von der Kräuterscharte (3069 Meter) geht es in einer maximal 1,5 bis 2 Meter breiten Aufstiegsspur zur Franz-Senn-Hütte. - Christian Steirer

Doch für die dreiköpfigen Teams ist noch viel mehr zu tun: Der ers­te Mann startet bei der Kräulscharte auf über 3000 Metern im hintersten Stubaital, rast dann hinunter zur Franz-Senn-Hütte – zum Teil mit über 100 Stundenkilometern. Der dritte Mann wiederum muss von der Stöcklenalm die Strecke hinab in den Stubaier Ortsteil Milders bewältigen – dabei handelt es sich um den längs­ten Abschnitt. Alles in allem führt der Kräulspitz-Staffellauf über 17 Kilometer und rund 2000 Höhenmeter. Im Schnitt sind die besten Teams rund 20 Minuten unterwegs. Etwas Vergleichbares ist in Tirol nicht zu finden.

Unzählige Neustifter haben in den vergangenen 45 Jahren daran teilgenommen. „Jedes Mal 25 bis 30 Staffeln“, wie Holzknecht erzählt. Vor einigen Jahren weichte man die Regeln allerdings ein wenig auf: Frauen wurden zugelassen, auch wenn deren Zahl der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gleicht. Und unter gewissen Umständen dürfen seit Kurzem auch Männer aus anderen Stubaitaler Gemeinden daran teilnehmen – doch da ist man ziemlich streng.

Ansonsten lebt die Tradition: An jedem Mittwoch vor dem Rennen werden die Startnummern gezogen, am Donnerstag gibt es für die Teilnehmer auf der Franz-Senn-Hütte ein „Hauben-verdächtiges“ Essen, wie Holzknecht verrät, der im Organisationskomitee ist. Am Freitag wiederum trudeln die Teilnehmer bei der Franz-Senn-Hütte ein, von wo aus die Starter am Samstag frühmorgens hinauf zur Kräulscharte marschieren.

Und immer wieder hört man das Wort Kameradschaft. „Der Staffellauf ist ein Stück Sportkulturgut. Die Teilnahme verbindet die Neustifter – ob nun jemand im Ortsteil Kampl oder im Ortsteil Ranalt wohnt. Und es helfen auch viele andere Neustifter mit“, sagt Patrick Pranger vom Organisationskomitee. Und nur zum besseren Verständnis: Wer weiß, dass Neustift die flächenmäßig drittgrößte Gemeinde Tirols ist, kann sich vorstellen, dass ein Bewohner von Kampl einen Bewohner von Ranalt möglicherweise nur beim Kräulspitz-Staffellauf sieht.

Dabei sein ist also wirklich alles: „Nur deswegen gibt es dieses Rennen schon seit 45 Jahren“, ist sich Pranger sicher. Deswegen ist auch fortgeschritteneres Alter kein Hinderungsgrund: So waren die ältesten Teilnehmer gestern über 60 Jahre alt. Auf dem Siegerpodest konnte am Ende des Tages dann zwar nur ein Team stehen. Aber Sieger waren alle Teilnehmer des Kräulspitz-Staffellaufs.

Von der Franz-Senn-Hütte (2147 m) u.a. über einen schmalen Weg - rechts geht es in eine Schlucht hinab - zur Stöcklenalm (1608 m). - Christian Steirer

Mehr Infos unter: https://www.kraeulspitz-staffellauf.com/