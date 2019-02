Wenn die Insekten sterben: Die Krise auf der Wiese

Text: Deborah Darnhofer

Mit ihrem schwarz-gelben Kugelbauch, ihren riesigen Augen, zarten Fühlern und Flügeln gibt die Biene alljährlich ein beliebtes Faschingskostüm ab. Für einen bunten Umzug steckten sich die Menschen in Bayern aber nicht ins schwarz-gelbe Kostüm. In den vergangenen zwei Wochen hatten Umweltschützer damit für ein Volksbegehren geworben, das auf gesetzlichen Artenschutz abzielt.

1,75 Millionen Unterschriften sind letztlich zusammengekommen. Es war das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte Bayerns mit einer Rekordbeteiligung schon vor Ablauf der Frist. Die Biene ist aktuell ein Sympathieträger, aber nicht nur ihr Aussterben bewegt die Massen.

Gesetz zum Artenschutz

„In Bayern setzt man beim Arten- und Umweltschutz seit Jahren auf Freiwilligkeit. Doch das gehört in einem Gesetz festgeschrieben“, sagt Agnes Becker von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), ein führender Kopf des Volksbegehrens. Dieser Weg wird jetzt eingeschlagen. Am Mittwoch kamen in Bayern 30 Vertreter von Staatsregierung, Volksbegehren, Umweltschutz, Landwirtschaft, Imker- und Gemeindeverbände zum runden Tisch zusammen. Das Volksbegehren muss nämlich bald im Landtag behandelt werden. Entweder dieser stimmt dem darin festgeschriebenen Gesetzes­entwurf zu oder es kommt innerhalb von drei Monaten zum Volksentscheid, bei dem die einfache Mehrheit der Stimmen gewinnen würde. Die Regierung darf dabei einen eigenen Entwurf zur Abstimmung bringen.

Erst mal werden jetzt aber Möglichkeiten und Befindlichkeiten abgesteckt. „Wir waren positiv überrascht“, berichtet Becker vom gestrigen Treffen. „Alle Beteilig­ten haben erkannt, dass wir ein Problem haben und dass es die gesamte Gesellschaft angeht.“ Zu ihrer Verwunderung hätte sogar der Bauernverband, der das Volksbegehren stets massiv kritisierte, „verbal abgerüstet“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will jedenfalls „Bienen und Bauern helfen“. Liefen die Gespräche gestern gut, bleiben die Initiatoren des Volksbegehrens doch hart: „Der Gesetzesentwurf ist die Messlatte, darunter gehen wir nicht“, betont Becker.

Zum Schutz der Artenvielfalt sind viele Maßnahmen vorgesehen: Biotope sollen besser vernetzt, Uferrandstreifen stärker geschützt und der ökologische Anbau von aktuell zehn auf 30 Prozent bis 2030 ausgebaut werden. Es soll auch strengere Vorgaben für Dünger- und Pflanzenschutzmittel geben. Zudem sollen zehn Prozent der landwirtschaftlichen Weideflächen Rückzugsgebiete für alle Insekten und Wildtiere werden. Denn so sehr die Biene in jüngster Zeit in den Mittelpunkt der Umweltschutzkampagnen gerückt ist, Käfer, Spinnen und auch Vögel sind längst ebenso teilweise massiv gefährdet.

Standen sich in Bayern Umweltschützer, Imker und landwirtschaftliche Vertreter bis dato mehr als kritisch gegenüber und lieferten sich regelmäßig Wortgefechte, sieht es in Tirol anders aus. Dort setze man seit Jahren auf gemeinsame Strategien, um das Bienen- und Insektensterben einzudämmen, berichten Josef Hechenberger, Präsident der Tiroler Landwirtschaftskammer, und Reinhard Hetzenauer, Präsident des Tiroler Imkerverbandes.

„Die Welle ist von uns nach Bay­ern geschwappt“, glaubt Hechenberger gar. Schließlich habe man im Land schon 2014 begonnen, das Problem anzusprechen. „Es wäre falsch zu sagen, die Landwirtschaft alleine ist schuld. Wichtig ist, dass das Thema genau analysiert wird. Es gibt auch in der Landwirtschaft Gedanken, wie man bienenfreundlicher wirtschaften kann.“

So würden die Tiroler Landwirte derzeit freiwillig auf fünf Prozent ihrer Weideflächen verzichten. Sie würden diese „besonders spät mähen“, um so genannte „Bienenweiden“ zu fördern. Denn sprießt und blüht am Feld eine Vielfalt, bietet das zahlreichen Insekten, die teilweise auf einige wenige Pflanzen spezialisiert sind, ein reichhaltiges Buffet. Für Hechenberger ist das eine notwendige Maßnahme: „Denn ohne Bienen und Insekten wäre bei vielen Kulturen keine Bestäubung und für viele Betriebe gar kein wirtschaftlicher Erfolg möglich“, sagt er und bezeichnet die Biene als „unverzichtbaren Mitarbeiter am Feld“.

Kleinbauern fördern

Tirol sei dabei in der guten Lage, viel kleinstrukturierte Landwirtschaft zu haben, meint Hetzenauer. Die Vorteile liegen für den Imkerverbandspräsidenten auf der Hand: Wenn kleinere Maschinen und weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, sei das besser für Flora und Fauna. „Viele kleinere Betriebe bauen auch mehr Sorten an. Damit ist mehr Vielfalt gegeben und das nützt den Insekten.“

In puncto Vielfalt nimmt er aber nicht nur die Landwirte in die Pflicht, auch Gärtner können dazu ihren Beitrag leisten. Blühwiesen, unterschiedliche heimische Pflanzen, Hecken, Bäume und Kräuter sollten bevorzugt werden. Schön, aber wertlos für die Insekten seien hingegen spezielle Züchtungen und Hybridpflanzen wie gefüllte Rosen oder Tulpen. Diese ent­hielten nämlich keine Pollen und nahrhaften Nektar. Um Insektenfreundlichkeit in Tirol stärker zum Blühen zu bringen, werden voraussichtlich im April zum zweiten Mal „Bienenweidesackerln“ von der Landwirtschaftskammer ausgegeben.

Im Frühjahr sind vom Imkerverband auch Informationsveranstaltungen geplant. Schon Ende Februar gibt es in Linz eine Tagung zur Bienenförderung mit dem Umweltbundesamt. „Wir wollen uns heuer den Wildbienen verstärkt­ widmen“, erklärt Hetzenauer. Davon gäbe es in Österreich über 100 Arten, doch seien sie stark dezimiert. „Wir möchten die Imker animieren, Wildbienenhotels aufzustellen.“ Damit werden mehr Nistplätze ermöglicht. Die wilden Verwandten der Honigbienen leben jedoch auch gerne auf unbefestigten Böschungen und graben dort Löcher zum Nisten. Hier wird ein weiteres Problem sichtbar: Großangelegte Landwirtschaft mit Monokulturen und der intensive Einsatz von Dünger- und Pflanzenschutzmitteln sind laut Umweltexperten zwar hauptverantwortlich für das Insektensterben. Aber nicht nur.

Bodenversiegelung schadet

Stark verbaute Flächen und die grassierende Bodenversiegelung seien auch Übeltäter. „Brachflächen, offener Boden, sandige Stellen und Abbruchkanten sind unproduktive Flächen aus Sicht der Wirtschaft und werden immer weniger. Wildbienen und andere Insekten brauchen sie aber für Nistplätze“, klärt Dominik Linhard, Biologe von der Umweltschutzorganisation Global 2000, auf. Dabei dürften die Gemeinden, der öffentliche Raum sowie Haus- und Privatgärten nicht vergessen werden. „Alles soll sauber und gepflegt sein. Ein Rasenroboter lässt aber nichts mehr stehen“, kritisiert Linhard. Er ruft auf zu „mehr Mut zu Wildnis und Unaufgeräumtheit“. Wild wuchernde Gärten, bunte Rasenflächen und Ränder von nachhaltig genutzten Feldern würden allen zugutekommen.

„Auch die Dezimierung der Vögel hängt mit dem Insektensterben zusammen. Bei Populationen in Kulturlandschaften sind ein Drittel der Vögel verloren gegangen“, weiß Linhard. Die Zahlen bestätigen den verheerenden Abwärtstrend. Die roten Listen der gefährdeten Tiere werden immer länger. Dabei kommen aus nahezu allen Regionen der Erde ähnliche Berichte – das war auch für die Forscher überraschend.

Die Umweltschützer Linhard und Becker sind trotz der düsteren Zahlen noch positiv gestimmt. „Wenn man jetzt die richtigen Maßnahmen ergreift, passenden Lebensraum und Nahrung bietet, können sich Insekten rasant vermehren und wieder erholen“, sagt Linhard. In den Köpfen der Menschen ist die Problematik mittlerweile angekommen und sie scheint den Aktionismus zu beflügeln. Das erst erwachende Garten- und Anbaujahr bietet schließlich viele Möglichkeiten.