Brauchtum bewegt: Die Muller begeisterten 10.000 Besucher in Rum

Von Michael Domanig

Rum – Sonntag, 13 Uhr, nur noch eine halbe Stunde bis zum Start des großen Muller-umzugs der Martha-Dörfer in Rum. Hektische Vorbereitungen allerorten, entlang der Umzugsstrecke stehen die Zuschauer schon jetzt in dichten Trauben. Bei den Rumer Jungmullern, die am Langen Graben Aufstellung genommen haben, ist von Nervosität jedoch nichts zu spüren.

Nachwuchssorgen kennen die Rumer Muller nicht: Simon Knab, Hendrik Auer, Samuel Reich und Felix Karbon (v. l.) sind als bunt gewandete Zottler und lautstarke Klötzler mit Begeisterung bei der Sache. - Domanig

Fachmännisch klären sie über die Besonderheiten ihrer Figuren auf: Hendrik Auer (11 Jahre) trägt das kunstvolle Gewand eines Klötzlers, versehen mit vielen kleinen Holzleisten, die rasselnd aneinanderschlagen. „Unsere Aufgabe ist es, Platz für die nachfolgenden Figuren zu schaffen – und dafür zu sorgen, dass die Zuschauer aufmerksam sind“, lacht er. Für ihn ist es schon der vierte große Umzug – allerdings der erste in seiner Heimatgemeinde.

Gar schon zum sechsten Mal nimmt der 12-jährige Samuel Reich aktiv an einem Umzug teil: Er verkörpert die grimmige Winterfigur eines Zottlers, mit einem Fransengewand aus gefärbten Rupfensäcken. Wenn der Zottler beim Auftritt den so genannten „Frosch“ macht, sich also auf den Boden beugt, und ihn der Halbweiße besteigt (in Rum ist das ausschließlich dieser Figur erlaubt), „heißt das, dass der Frühling den Winter besiegt“, führt der Jungmuller aus.

Einige Meter weiter zupft der Rumer Martin Früh gerade sein mächtiges, an die 40 Kilogramm schweres Kranewitter-Gewand zurecht, gefertigt aus frischen Wacholderstauden. „Die haben wir heuer oberhalb von Rum aus einem Meter Schnee ausgegraben“, erzählt er gut gelaunt.

- Vanessa Rachlé / TT

Auch Zuschauer aus den USA dabei

Der Kranewitter, eine stille, mystische Figur, ist es dann auch, der den Umzug (eingeläutet durch drei Böllerschüsse) eröffnet: Mit seinem Besen, einem langen Wacholderast, stellt er symbolisch sicher, dass sich die Muller frei bewegen können – der Auftakt für einen fantastischen, farbenfrohen Umzug.

„Ich habe gehört, dass bei der Nordischen WM in Seefeld 700 Athleten am Start sind“, sagt Martin Lechner, Obmann des Organisationskomitees, zu Beginn mit breitem Grinsen. „700 Aktive kriegen wir hier auch locker zusammen. Und mehr Zuschauer haben die da oben sicher auch nicht – das ist ja schließlich nur eine WM.“ Über 10.000 Fasnachtsfreunde sind es laut Veranstalter, die sich an diesem Nachmittag in Rum einfinden – darunter sogar elf Gäste aus dem fernen Milwaukee in den USA.

Auch spektakuläre Festwagen trugen zum prächten Gesamtbild bei. - Vanessa Rachlé / TT

Bei frühlingshaften Temperaturen erleben sie rund zwei Stunden lang die ganze Breite der traditionellen Fasnachtskultur in der Region. Die Schauwerte sind beträchtlich: Die frechen Hexen, die Zuckerln an Kinder verteilen, den Zuschauern die Haare zerstrubbeln oder ihnen die Kappen vom Kopf stibitzen, sorgen ebenso für Begeisterung wie die Halbweißen, Melcher und anmutigen Spiegeltuxe­r. Vor der prall gefüllten Ehrentribüne nehmen diese im Kreis Aufstellung, dann wird geplattelt. LH Günthe­r Platte­r, LHStv. Ingri­d Felipe, LR Hannes Tratter, Gastgeber-Bürgermeister Edga­r Kopp, Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser, die versammelten Ortschefs der Nachbargemeinden und viele weitere bekannte Gesichter aus Politik und Wirtschaft spenden tosenden Applaus. Den erhalten natürlich auch die Zaggeler in ihrem blauen Gewand mit bunten Quasten – farbenfroh wie der Herbst – und die wilden Zottler.

19 Gruppen am Start

Vor allem die Zuschauer in den vorderen Reihen werden traditionsgemäß ordentlich „abgemullt“: Ein leichter Schlag auf die Schulter soll Glück und Fruchtbarkeit bringen – dazu gibt’s stets einen kräftigen Schluck Schnaps.

Die Hexen durften natürlich auch nicht fehlen. - Vanessa Rachlé / TT

Turbulent wird es danach beim Auftritt der Affengruppe – die Treiber haben größte Mühe, sie zu bändigen – oder der Bärenjagd samt Wilderern und Polizisten. Insgesamt sind 19 Gruppen am Start. Die Milser und Absamer Matschgerer sowie die Thaurer Muller beeindrucken ebenso wie etwa die Aldranser Schellenschlager mit ihrem gemessenen, rhythmischen Auftreten.

Dazu kommen aufwändige Festwagen der örtlichen Vereine: Die Palette reicht von der „Altweibermühle“ der Schützenkompanie über den bunten „Circus Rumcalli“ der Bundesmusikkapelle bis hin zur Rumer Weiberballgruppe in glänzenden, liebevoll gefertigten Käferkostümen. Seitenhiebe auf die Politik gibt es natürlich auch: So hat die Gruppe „Der Hänger“ eine Alternative zur äußerst holprig gestarteten Tram/Regionalbahn parat: Ein „Beam-Kasten“, entwickelt von einem „Rumer Einstein“, befördert Touristen beispielsweise in Sekunden von Rum zum Goldenen Dachl: „Mit der Regionalbahn dauert das drei Stunden.“ BM Georg Willi, der ebenfalls auf der Ehrentribüne sitzt, nimmt es, dem Anlass entsprechend, mit Humor …