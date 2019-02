Menschen mit Down-Syndrom: Kunst im Dienst der guten Sache

Innsbruck – Einzigartig ist die Benefizveranstaltung am kommenden Wochenende bei Piano Zifreind (Art Innovation) in Innsbruck in vielerlei Hinsicht. Musik, Fotos, hochkarätige Künstler und freier Eintritt tragen dazu bei, vor allem aber die Zielgruppe der Initiative: Menschen mit Down-Syndrom.

Nicht ihre genetisch bedingte Besonderheit wird dabei im Mittelpunkt stehen, sondern das, was Menschen mit Trisomie 21 laut der deutschen Fotografin Jenny Klestil ebenso unverwechselbar macht: Lebensfreude, Glück und Unbeschwertheit, Offenheit und eine besondere Sensibilität. All das möchte Klestil durch ihre Fotos von Menschen mit Down-Syndrom spürbar machen, nicht zuletzt um Barrieren abzubauen und Mut spürbar zu machen. Ihre Vernissage findet am kommenden Freitag um 15.00 Uhr statt, begleitet von Musik und einem Fotoshooting der Künstlerin. Am Samstag ab 16.30 Uhr wird die Charme­offensive für Menschen mit Trisomie 21 musikalisch fortgesetzt. Dabei steht die Tiroler Starsopranistin Eva Lind bei einem Benefizkonzert neben vielen weiteren Musikern im Dienst der guten Sache. Alle Erlöse der zweitägigen Benefizgala gehen an die Organisationen „Down-Syndrom Tirol“ und „Special Sport Tirol“.

Nahezu 9000 Menschen mit Down-Syndrom leben in Österreich. Etwa jedes 800. Baby kommt mit der genetisch bedingten Besonderheit zur Welt. (TT)