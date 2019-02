Charity-Aktion: In Kufstein werden wieder 460 Liter Fastensuppe geschlürft

Kufstein – Gemeinsam zum Fastenbeginn eine Suppe essen, dazu laden die Rotarie­r in Kufstein seit 25 Jahren ein. Am Aschermittwoch ist es wieder so weit – Präsident Harald Bortolotti, Helmut Bodner und Georg Kantor verkosteten dazu bereits im Vorfeld die Suppe, die im Hotel Alpenrose zubereitet wird.

460 Liter Suppe für rund 2000 Portionen, dazu eventuell eine Breze, serviert wird dies am 6. März von 10.30 Uhr bis 14 Uhr in den Kufstein-Galerien. „Logistisch ist das eine enorme Herausforderung“, wissen die Rotarier aus Erfahrung. Heuer wird es aus Umweltschutzgründen einen Metalllöffel zum Schlürfen geben. Allerdings wird die Suppe weiter im Plastikteller serviert, da hat man noch nicht die optimale Lösung gefunden. Für das nächste Jahr wolle man dies aber ändern.

Geboren wurde die Idee der Fastensuppe von Helmut Bodner und seiner Frau Heid­i, als diese von einem Fastensuppenausschank von Ordensschwestern in Landeck las. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um die Vereinskasse aufzufüllen und damit Gutes tun zu können, wie es in den Statuten der Rotarier verankert ist. Anfangs wechselten die Standorte, an denen die Fastensuppe ausgeschenkt wurde. Seit den letzten zehn Jahren sind die Kufstein-Galerien am Aschermittwoch das Zuhause des Charity-Events.

„Unsere Fastensuppengutscheine gehen heuer bis Wien“, schwärmt Bodner. Viele Geschäftskollegen konnte er zum Kauf von Gutscheinen animieren, sodass wesentlich mehr Einnahmen gesammelt werden können, als an Suppe auszuteilen möglich wäre.

Der Suppenpreis beträgt vier Euro, in der Tiefgarage des Einkaufszentrums kann eine Stunde kostenlos geparkt werden. (be)