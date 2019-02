Schwaz steht einen Tag lang kopf

Von Angela Dähling

Schwaz – Morgen ist es wieder so weit: Unsinniger Donnerstag. Für einen Tag steht die Welt kopf in der Silberstadt Schwaz. Ob Dienstbekleidung oder Öffnungszeit – Behörden, Banken und einheimische Betriebe im Zentrum richten sich nach dem närrischen Treiben. Also ab Mittag wird gefeiert statt gearbeitet. Und vormittags wird gearbeitet und auch schon ein bissl gefeiert. Etwa in der Volksbank. „Da werden Kunden stündlich mit einstudierten Tänzen der Bankangestellten überrascht“, weiß Julia Spiß vom Elferrat der Schwazer Faschingsgilde. Auch in den meisten Geschäften der Innenstadt wird man morgen kostümiert bedient.

Und während eingefleischte Faschingsfans sich am Unsinnigen freinehmen und sich schon morgens zum „Würstel & Saft“-Frühstück in der Stadt treffen, herrscht bei 220 Kindern aus vier Schwazer Kindergärten nervöse Aufregung. „Im Wechsel kommen die Kindergärten alle zwei Jahre dran und machen bei unserem Umzug und der Aufführung mit“, erklärt Spiß. Wochenlang wird an Kostümen gebastelt und werden Aufführungen bzw. Tänze einstudiert, die morgen um 10 Uhr am Stadtplatz zu sehen sind. Der erste Höhe­punkt für die Faschingsgilde. „Von der Security über die Organisation dieses Kinderfaschings bis zur Organisation der 21 Stände von verschiedenen Schwazer Vereinen läuft alles über uns“, erklärt Spiß. Dazu gehört auch das Musikprogramm: Die Klänge von DJ Roseo werden von 14 bis 22 Uhr durch die Schwazer Fußgängerzone schallen. Zuvor geht’s im Rathaus rund, weil BM Hans Lintner von Narrenbürgermeisterin „Verena die Erste“ der Schlüssel abgenommen werden soll. Mit Verstärkung von der Rathauscombo und einem eingeschworenen Kreis dürfte sie es auch morgen wieder schaffen.

Auf der Bühne am Stadtplatz wird Lintner ihr gegen 14 Uhr wehmütig den Schlüssel übergeben. „Bis dahin läuft auch die Anmeldung zur Maskenprämierung in unserem Gildenzelt“, sagt Spiß. Und wie man die Schwazer kennt, werden sie auch heuer wieder mit kreativen Kostümen die Blicke bei der Prämierung um 14.30 Uhr auf sich ziehen. Um 15 Uhr folgt der Auftritt der Brauchtumsgruppe Schwaz mit Muller, Hexen und Bären. Danach wird bei Frühlingstemperaturen wie beim Karneval in Rio zwischen Rathaus und Bezirkshauptmannschaft gefeiert – sowie in sämtlichen Lokalen. Zwischen 16 und 23 Uhr gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service für die umliegenden Gemeinden (Buch, Stans, Vomp, Vomperbach und Pill) nach Schwaz. Prost Salve und viel Spaß!