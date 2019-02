Von der Naturbeobachtung zum Bratenspieß: Leonardo da Vinci

Von Silvana Resch

Abgesehen von Gott vielleicht wurde über keinen Künstler so viel geschrieben wie über Leonardo da Vinci – und doch bleibt er rätselhaft. Schwindlig kann einem angesichts seines vielseitigen Schaffens werden: Er skizzierte Flugmaschinen und Tauchanzüge, erfand Automobil und Panzer ebenso wie den automatischen Bratenspieß oder den Klodeckel. Keine Errungenschaft der modernen Welt, die er nicht visionierte, kein Gebiet, mit dem er sich nicht befasste: Physik, Botanik, Geologie, Anatomie, Kriegstechnik, Architektur, Bildhauerei, Städte- oder Instrumentenbau.

Leonardo da Vinci empfahl sich unter anderem auch als Konstrukteur von militärischem Gerät. Hier der Entwurf zu einem Schrapnellmörser (um 1495). - Veneranda Biblioteca Ambrosiana

Mit seinem Kollegen Sandro Botticelli betrieb er sogar ein Gasthaus. Die beiden Künstler erkannten aber schon bald, dass sie doch die besseren Maler als Wirte sind.

Wobei Leonardo, der seit Kindestagen unermüdlich zeichnete und skizzierte, Fragestellungen, Gedanken und Beobachtungen notierte, die Malerei eher nebenbei betrieb. Dennoch war sie ihm die höchste aller Wissenschaften: Die Mona Lisa schleppte er bis zu seinem Tod mit sich herum.

Unvergleichliche Porträts

Leonardo, der Männer liebte, malte die eindrücklichsten, berückendsten Frauenbildnisse. Wo zuvor nur Platz für Schönheit war, schuf er Raum für das Seelenhafte, Geheimnisvolle, Ambivalente.

Der Maler-Philosoph war indes kein knorriger, in sich gekehrter Wissenschafter mit wirrem Haar wie sein berühmtes Selbstporträt glauben macht. Der uneheliche Sohn einer Bauernmagd und eines angesehenen Florentiner Notars, der seine Kindheit beim Großvater am Land verbrachte, war von „vollendeter Anmut“, wie sein erster Biograf, Giorgio Vasari, schrieb. Schön, elegant und extravagant mit rosa Umhang, roten Lederstiefeln und sorgfältig gekämmtem langem blondem Bart schritt er – stets von Dienerschaft begleitet – durch die Straßen von Florenz, wo er mit Ende 20 eine Werkstatt eröffnet hatte. Sein Handwerk hatte er bei dem angesehenen Florentiner Maler und Bildhauer Andrea del Verrocchio gelernt. Sein Lehrmeister soll laut Vasari keinen Pinsel mehr angerührt haben, als er den wundervollen Engel des jungen Leonardo sah, mit dem dieser Verrocchios „Taufe Christi“ vollendete.

In Ludovico Sforza, dem Herzog von Mailand, fand Leonardo einen Auftraggeber, der sich in seine Talente verliebte – ohne die neuzeitlichen Visionen zu begreifen. Als Leierspieler hatte sich Leonardo in Mailand vorstellig gemacht und sich in einem selbstverfassten Empfehlungsschreiben unter anderem als Kriegstechniker angepriesen.

20.000 Besucher bewundern täglich die Mona Lisa, das berühmteste Bild der Welt, im Pariser Louvre. Das 77 mal 53 Zentimeter kleine Gemälde hat durch Leonardos berühmte „Sfumato“-Technik enorme sugges­tive Kraft. Das Porträt hatte Leonardo stets dabei. - Taschen Verlag

Als überzeugter Vegetarier soll Leonardo Vögel am Markt aus ihren Käfigen befreit haben. Und obwohl er den Krieg für „bestialischen Irrsinn“ hielt, ersann er die grausamsten Militärgeräte: Zum Beispiel einen Sichelwagen, der mit rotierenden Klingen Menschen in kleine Stücke zerhieb. Hauptsächlich war Leonardo am Mailänder Hof aber mit der Ausrichtung von Festen beschäftigt: prächtige Kostümen für die Damen oder künstliche Vulkane, die Steine und Feuer spien.

Die Vollendung seiner Gemälde blieb er hingegen gern schuldig. Isabella d’Este, große Kunstmäzenin der Renaissance, drängte vergeblich auf ihr Porträt. Und bei einem seiner bedeutendsten Auftragswerke, der Angiarischlacht, die eine Wand im Florentiner Palazzo della Signoria dekorieren sollte, wurde ihm eine selbst ersonnene Maltechnik zum Verhängnis. Durch das Feuer, das unter dem Werk zum Trocknen entzündet wurde, zerliefen die Farben und bröckelten ab.

Auch die Ölfarben, die Leonardo für das berühmteste Wandgemälde der Welt „Das Abendmahl“, verwendete, sollten sich nicht bewähren. Das psychologische Drama, das sich hier zwischen den zwölf Aposteln entspinnt, verblasste bereits zu Lebzeiten Leonardos.

Verschollene Werke

Manch vollendetes Bild ist heute indes verschollen, etwa ein Gemälde, das Ludovico Sforza Kaiser Maximilian geschenkt haben soll. Experten schreiben heute nur 14 bis 17 Gemälde Leonardo zu.

Zuletzt sorgte der „Salvator Mundi“, 2005 wieder auf dem Kunstmarkt aufgetaucht, für Diskussionen. Die Meinung, dass diese Arbeit zu 100 Prozent von Leonardo stammt, hält der Kunsthistoriker Frank Zöllner für nicht „ganz unproblematisch“, wie er im Vorwort zur aktualisierten Ausgabe des Standardwerks „Leonardo da Vinci 1452–1519: Sämtliche Gemälde“ schreibt. Für den Experten handelt es sich beim „Salvator“ jedenfalls um ein „qualitativ hochwertiges Gemälde, dessen Entwurf auf Leonardo selbst zurückgeht“.

Rekordverdächtiger Künstler

Dennoch wurde der „Salvator Mundi“ 2017 für die Rekordsumme von 450 Millionen Dollar versteigert. Das teuerste Gemälde der Welt sollte eigentlich seit September letzten Jahres im Louvre-Ableger in Abu Dhabi zu bewundern sein. Doch der „Retter der Welt“, angeblich im Auftrag des Ministeriums für Kultur und Tourismus Abu Dhabi ersteigert, ist seit der Auktion verschollen, wie die Wochenzeitung Zeit berichtete.

Der „Salvator Mundi“ ist mit 450 Millionen Dollar das teuerste Gemälde der Welt. Es sollte zum Prunkstück im Louvre Abu Dhabi werden, ist seit der Auktion 2017 aber verschollen. Ob es zu 100 Prozent von Leonardo stammt, wird von Experten angezweifelt. - Christies Images/Bridgeman Imag

Ende Oktober dieses Jahres soll der „Salvator“ auch in der großen Leonardo-Retrospektive im Louvre in Paris zu sehen sein. Der Louvre will dies aber nicht mehr bestätigen, laut Zeit sei es noch „zu früh, um über Leihgaben“ für die Schau zu sprechen.

Auch andernorts gibt es Unstimmigkeiten rund um das Jubiläum zum 500. Todestag des großen Künstlers. Frankreich und Italien liegen sich in den Haaren um das Genie, das am 15. April 1452 im Ort Vinci nahe Florenz geboren wurde und am 2. Mai in Amboise in Frankreich starb – angeblich in den Armen seines letzten großen Bewunderers, König Franz I.

Der Louvre will für seine Herbst-Ausstellung fast alle Gemälde des Meisters versammeln, mit den Leihgaben aus Italien, die mit der Vorgängerregierung ausgehandelt wurden, ist aber laut der jetzigen rechtspopulistischen Regierung nicht mehr zu rechnen: „Leonardo ist Italiener“, so Kulturstaatssekräterin Lucia Borgonzoni.

Nicht reisetauglich

„Unsere Gemälde sind ein No-Go“, sagt auch Eike Schmidt, Direktor der Uffizien in Florenz, wo der größte Bestand Leonardos verwahrt wird. Doch es sind weniger politische als „konservatorische Gründe“, die eine Reise der Gemälde unmöglich machen würde, so Schmidt im TT-Gespräch. Über Zeichnungen werde noch verhandelt.

In den Uffizien wurde das Leonardo-Jahr bereits vergangenen Oktober mit einer Ausstellung über den „Codex Leicester“ eingeläutet. Dieses vermutlich teuerste Manuskript aller Zeiten – Blätter, Zeichnungen und wissenschaftliche Schriften Leonardos –, hatte Bill Gates 1994 für mehr als 30 Millionen Dollar erworben.

Die Ausstellung sei absichtlich in die besucherschwachen Wintermonate gelegt worden, so Schmidt, der im Sommer an das Kunsthistorische Museum Wien wechselt. Nun soll es raus aus Florenz gehen, die Uffizien stoßen auch ohne Jubiläum besuchertechnisch an ihre Grenzen. In Vinci, Leonardos Heimatort wird ab April die früheste Landschaftsskizze Leonardos zu sehen sein. Der Besucher sei eingeladen, dort die Welt „mit den Augen des Genies zu sehen“, so Schmidt.