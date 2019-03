Marsch durchs Karwendel im August ist jetzt schon ausgebucht

Scharnitz, Pertisau – 52 Kilo­meter, 2381 Meter bergauf und 1800 Meter bergab – der Karwendelmarsch von Scharnitz nach Pertisau ist kein Zuckerschlecken. Und doch sind jedes Jahr 2500 begeistert­e Sportler mit dabei. So früh wie noch nie – nämlich am 28. Dezember 2018 – waren sämtliche Startplätze für den heurigen Marsch am 31. August bereits vergeben.

Was reizt die Sportler, bei einem so anspruchsvollen Marsch teilzunehmen? „Dieses Gefühl, wenn du über die Ziellinie läufst und weißt, dass du es geschafft hast, ist unglaublich“, sagt Patrick Rofne­r. Der Jenbacher ist heuer zum vierten Mal dabei. „Man kann dabei an seine Grenzen gehen und Jahr für Jahr versuchen, seine Bestzeit zu unterbieten. Das reizt mich schon sehr“, sagt er. Auch Lisa Brunner läuft heuer wieder die 52 Kilometer quer durchs Karwendel. „Was gibt es Besseres, als durch die wunderschöne Natur zu laufen und in Pertisau mit Applaus empfangen zu werden?“, sagt die Fügenbergerin. Es sei toll zu sehen, zu welchen Leistungen man fähig ist. Auch der Austausch mit anderen Teilnehmern sei etwas ganz Besonderes.

„Die große Begeisterung ist für uns ein Ansporn, genau hinzuschauen, wo wir noch besser werden können. Besser heißt für den Karwendelmarsch auf jeden Fall noch nachhaltiger“, sagt Martin Tschoner vom TVB Achensee. Konkret heißt das: Schluss mit Plastik. Der erfrischende Hollersaft oder die wärmende Suppe werden heuer erstmals in recycelbaren Pappbechern serviert. Auch in weiteren Bereichen soll zunehmend auf Plastik verzichtet werden.

Mit etwas Glück kann so mancher übrigens noch einen Platz mittels der Startplatzbörse ergattern. Infos unter www.karwendelmarsch.info. (emf)