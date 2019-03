Volksbiathlon in Hochfilzen feiert Jubiläum

Hochfilzen – Am 9. und 10. März steht Hochfilzen wieder ganz im Zeichen des nordischen Sports. Bereits zum zehnten Mal findet der Volksbiathlon statt. Nach dem Training am Samstag gehen am Sonntag die Rennen über die Bühne. Neben den Einzelbewerben können bei der Jubiläumsveranstaltung auch wiederum Dreierteams an den Start gehen. Für die angehenden Loipenjäger gilt es dann, zweimal die zwei Loipenkilometer und zweimal Liegendschießen mit dem Luftgewehr zu bewältigen. Der Spaß soll hierbei aber nicht zu kurz kommen, wie Organisator Markus Förmer von der nordic academy meint: „Es geht vor allem darum, einmal Biathlonluft zu schnuppern und die Faszination des Sports zu entdecken.“ Für den Biathlonnachwuchs findet am Sonntag wieder der beliebte Kids Nordix Teambewerb statt.

Wer lieber beim reinen Langlauf bleibt, der ist bei der ClassiXCS Teambattle am Samstag bestens aufgehoben.Alle Informationen zum Programm unter www.pillerseetal.at sowie www.volksbiathlon.com. (TT)