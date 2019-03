Innsbrucker Bibliotheken laden zum Besuch

Die 13 Innsbrucker Bibliotheken bieten von Sonntag, 3. März, bis Samstag, 16. März, zum 14. Mal mit einem speziellen Programm die Möglichkeit zum Kennenlernen und Entdecken.

„Am neuen Standort kann die Stadtbibliothek das ganze Jahr über ein vielfältiges Programm anbieten", erklärt die Leiterin der Stadtbibliothek, Christina Krenmayr: „Im Rahmen der Aktionswochen werden auch die Bibliotheken in den Stadtteilen vor den Vorhang geholt und können sich gezielt präsentieren."

Der Bogen reicht von „Wahren Kriminalgeschichten aus Innsbruck" und „So tun, als ob es regnet" der Autorin Iris Wolff in der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol bis hin zu Buchpräsentationen der Debüt-Autoren Irene Diwia­k und Stefan Kutzenberger in der Stadtbibliothek. Kaiser Maximilian ist mit der Veranstaltung „Maximilian aller­orts, überall und auch bei uns" ein Abend in der Bücherei Saggen gewidmet. „Gesund in den Frühling mit der Heilkraft der Kräuter" heißt es in der Bücherei Mühlau. In der AEP Frauenbibliothek wird der Internationale Frauen­tag mit einer Stadtführung, Musik und Brunch gefeiert. In der AK-­Bibliothek liest dazu die Autorin Elfriede Hammerl aus ihrem Erzählband „Alte Geschichten" über den Kampf gegen vertane Chancen, Rollenbilder und Klischees.

Auf Kinder und Familien warten u. a. eine Zaubershow mit Don Bernardo in der Bücherei Allerheiligen, Kindertheaterstücke in der Bücherei der Pfarre Hötting (Figurentheater Titiritera) und der Bücherei Hungerburg („Sei ein Frosch") sowie Kasperltheater in der Bücherei Arzl (Puppenbühne Zappelfetzen). In der Bücherei St. Pirmin taucht Frau Wolle mit Musik auf alten Instrumenten in Märchenwelten ein. Die Bücherei Ursulinen bittet zum Kreativ-Workshop „Gestalte dein eigenes Minibuch", in der Bibliothek St. Paulus darf bei „Mitmachpantomime für alle von 5 bis 105 Jahren" gelacht werden.

Details zum Programm findet man unter stadtbuecherei.innsbruck.gv.at (Veranstaltungen). Übrigens: Die Büchereien sind über „Innsbook" vernetzt: Dank dieses Angebots können Interessierte mit einem Leseausweis in zehn verschiedenen Büchereien Medien ausleihen. (TT)