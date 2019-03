65. Hochzeitstag: Mit einer Brotlieferung zur großen Liebe

Innsbruck – Ein saftiger Marmorkuchen und duftender Kaffee warteten bereits auf Vizebürgermeister Franz X. Gruber, als dieser vor Kurzem zu einem ganz besonderen Gratulationsbesuch in der Innsbrucker Lohbachsiedlung vorbeischaute: Relindis und Walter Gruber feierten kürzlich ihr eisernes Hochzeitsjubiläum – sage und schreibe 65 Ehejahre.

Seit mehr als 20 Jahren leben der Höttinger und die gebürtige Südtirolerin in ihrem Haus im Westen der Stadt. Dort wohnen inzwischen auch ihre beiden Kinder sowie der Schwiegersohn.

Kennen gelernt hatten sich Relindis und Walter einst über ihre Arbeitsstellen: Der gelernte Bäcker lieferte sein Brot just an jene Ausbildungsstätte, in der seine zukünftige Frau ihre Lehre absolvierte. Erst dann bemerkten die beiden, dass sie in direkter Nachbarschaft wohnten. Aus Verliebtheit wurde Liebe, die Ehe und zwei Kinder folgten. „65 Ehejahre sind nicht immer leicht, aber wir haben’s fein“, erzählte Relindis Gruber. Inzwischen haben die beiden nicht nur zwei Enkelkinder, sondern auch schon vier Urenkelinnen.

„Ihr Alter sieht man Ihnen wirklich nicht an“, meinte Gruber schon zur Begrüßung zum Jubelpaar. „Die langjährige Ehe scheint Ihnen gut zu bekommen.“ (TT)