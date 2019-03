2.

Jung und jünger: Der 19-jährige Matthias Kohler hat als Lehrer von Aurelie (8), Camillo (6) und Theresa (10) in Rinn seinen Spaß. Bild © Thomas Böhm / TT

Seine ältesten Schützlinge sind gerade einmal halb so alt wie er. Kein Problem für Matthias Kohler aus Elbigenalp. Mit freundlichem Lächeln, aber ohne verniedlichte Kindersprache hat der großgewachsene 19-Jährige einen guten Draht zu den Knirpsen. Süßigkeiten in der Tasche helfen dabei sicher auch. Kohler arbeitet seine erste Saison als Skilehrer und betreut für die Skischule Total Tulfes-Rinn Kinder ab vier Jahren im Kinderland Rinn und am Glungezer. Wenn er als Lehrer bezeichnet wird, muss er (noch) laut lachen.

Doch er hat sich schnell in die neue Rolle eingefunden. Pizza und Pommes statt Pflug und Schuss sei die größte Umstellung gewesen. „Bei den Kindern geht es vor allem um Spaß. Lieber fah­ren sie mir schlechter, als dass sie keine Freude daran haben“, sagt der Lechtaler. Viele Gleichgewichtsübungen und Kurven stünden daher auf dem Programm, „um die Bewegungsabläufe kennen zu lernen“. Dabei muss Kohler seine Schützlinge manchmal einbremsen, angstbefreit würden sie gerne einfach drauflosrasen. Hinterher folgt er ihnen in jedem Fall.

Der 19-Jährige ging bis vor Kurzem auf das Skigymnasium Stams und schaffte es bis zu FIS-Rennen. Der Riesentorlauf war seine Paradedisziplin. Doch Ehrgeiz und Leistung reichten letztlich nicht ganz aus und so machte er einen Riesensprung: „Ich bin nicht mehr der, dem man was sagt, sondern der, der anderen was erklärt.“ Das Lernen geht für ihn trotzdem weiter.

Ist er seit vier Jahren Skilehrer-Anwärter, möchte er heuer eine Ausbildung zum Trainer für Kinder und Jugendliche beginnen. Die Aufnahmeprüfung dafür findet im Frühjahr statt. An die Landeslehrer- und staatliche Skilehrer-Ausbildung denkt er auch schon und derzeit macht er an der Abendschule in Innsbruck noch die Matura. Dauernd drinnen am Schreibtisch zu sitzen kann sich der 19-Jährige aber so gar nicht vorstellen. „Lang halte ich es ohne Skifahren nicht aus. Schon im Oktober bin ich am Gletscher.“ Mit zwei Jahren entflammte bei ihm die Leidenschaft für die Bretter – und hält seitdem an. „Solange es mir Spaß macht, bleibe ich beim Skifahren.“ Die Zukunft ist bei ihm eindeutig weiß wie Schnee.