Umzüge, Party, Kino: Das ist los in Tirol am Faschingsdienstag

Innsbruck — Keine Wägen, keine Partyzone, kein Kinderfasching: Zwar lässt die Stadt Innsbruck die 5. Jahreszeit heuer ausfallen, Faschingsfans dürften in und rund um die Landeshauptstadt am Faschingsdienstag aber dennoch auf ihre Kosten kommen.

Zahlreiche Bars und Lokale in der Innen- und Altstadt laden schon in den Nachmittagsstunden zum „Faschingskehraus". Teilweise gibt es Getränkespecials, wie etwa die „6er Garantie" im Hofgarten (sechs Getränke um 10 Euro), das Flo Jos lockt mit Chili con Carne und im Tribaun kann man sich von der Tiroler Fotografin Lisa Wöss aka Liz Aw äußerst kreativ im Gesicht bemalen lassen — kostenlos.

Die Stadtteile feiern mit

Eingeläutet wird der Partymarathon jedenfalls traditionell um 11 Uhr im Theresienbräu. Nur ein paar Schritte weiter, bei der Annasäule, veranstaltet die Tiroler FPÖ ab 12 Uhr ein Faschingsfest mit Livemusik, Schminkstation und Speis und Trank. Auch die Brauchtumsgruppe Igls-Vill und weitere Mullergruppen treten auf.

Auf der anderen Seite des Inns, im Stadtteil St. Nikolaus, lädt die dort ansässige Faschingsgilde zum alljährlichen bunten Treiben am Hans-Brenner-Platz. Ab 13 Uhr gibt es ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein — mitunter kommen die Höttinger Jungmuller, die Kindergruppe der Stadtgarde Innsbruck und die Guggermusik in die „Koatlackn".

Und ganz am anderen Ende der Stadt, im Sieglanger, gibt es ab 14 Uhr einen kinderfreundlichen Faschingsumzug- bzw. Ausklang. Treffpunkt ist beim Bus-Umkehrplatz, um 15 Uhr tritt die Brauchtumsgruppe Patsch vor der Kirche auf.

Spiel und Spaß beim Shoppen und in den Kinos

Unter dem Motto „So bunt wie du" begeht der Sillpark heuer seinen Kinderfasching. Von einer Kinderdisco, über Ponyreiten bis hin zu einem Bobbycar Parcours und Airbrush Tattoos ist alles dabei. Für die Erwachsenen gibt es eine „Narrenbar" sowie einen Markt mit italienischen Spezialitäten. „Seitenstechen" sorgen für die musikalische Umrahmung.

Und auch das Einkaufszentrum DEZ lässt den Fasching noch einmal hochleben — mit Zauberer, Schminkstation und der TT-Fotobox für das perfekte Erinnerungsfoto. Die Großen kommen bei tanzbarer Partymusik in den Cafés und Bars in Schwung.

Im Kaufhaus Tyrol werden im Stundentakt Faschingskrapfen verteilt. Und apropos Krapfen: Die gibt's am Dienstag im Cineplexx gratis zu jedem Film dazu — sofern man verkleidet kommt. Im Metropolkino wiederum gibt's bis 18 Uhr Kinotickets um sechs Euro. 14 Filme stehen zur Auswahl, mehr Infos hier: https://go.tt.com/2XBF59G

Auch hoch oben ist was los

Am Glungezer in 1560 Metern Seehöhe lädt der Alpengasthof Halsmarter zum Faschings-Schnee-Fest. Schneespiele, eine Schneerallye und ein Auftritt der Tulfer Huttler stehen mitunter am Programm. Wer ein Kostüm trägt, wird mit Getränkegutscheinen belohnt. Außerdem fährt die 10er-Gondelbahn länger: Letzte Talfahrt um 19 Uhr.

Im Skiresort Schlick 2000 gibt es ab 15 Uhr ebenfalls ein Kinderfest. Die Betreuer der Skischule Stubai/Tirol sorgen in Big Ron's Kinderland mit lustigen Spielen, Tänzen und Marshmallow Grillen für beste Unterhaltung.

Umzüge am Land

Und wen es weder in die Stadt noch in luftigere Höhen zieht, der wird ja vielleicht in einem dieser Dörfer fündig: