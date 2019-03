Wenn beim Kostüm Schluss mit lustig ist

Von Silvana Resch

Was die Last-Minute-Kostümierung anbelangt, ein kleiner Tipp: Mit Obst und Gemüse kann man nichts falsch machen. Wie man allerdings ordentlich danebengreifen kann, hatte Prinz Harry 2005 mit seiner Nazi-Verkleidung vorgemacht. Er erschien auf einer Kostümparty in der Uniform des Afrika-Korps Rommels. „Unglaublich dumm und arrogant“, lauteten nur einige der empörten Kommentare, der Prinz entschuldigte sich kleinlaut und gab sich zerknirscht. Seit dem Siegeszug der sozialen Medien stehen aber längst nicht nur Royals im Fokus.

Indianerkostüm in Verruf

In Deutschland kocht auch heuer wieder die Diskussion über politisch korrekte Kostüme hoch. Viele Karnevalsverkleidungen reproduzieren koloniales Denken, sagte etwa die deutsche Kulturwissenschafterin Noa K. Ha in einem Zeit-Interview vergangenes Jahr. Mit der Kostümierung als „Indianer“, „Afrikaner“ oder „Chinese“ würden Fantasien auf die „anderen“ projiziert, um sich selbst zu dis­tanzieren und zu überhöhen, man „macht sich lustig über sie“.

Damit scheint Ha einen Nerv getroffen zu haben, mehr als 1000 teils erboste Kommentare finden sich unter dem Interview. „Kein Thema scheint zu weit hergeholt, um den ,bösen weißen Mann‘ an seine unaustilgbare Schuld zu erinnern“, beklagte sich etwa ein Nutzer.

Doch auch in Österreich sieht die Innsbrucker Politikwissenschafterin Sabine Gatt Diskussionsbedarf über „zunehmendes“ rassistisches Handeln: „Die Faschingszeit ist nur die Spitze des Eisbergs. Koloniale und rassistische Denkmuster sind derart tief in unserer Gesellschaft verankert, dass wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind.“ Dies werde im Fasching über das Phänomen der „Exotisierung“ deutlich: „,Das exotische Andere‘ – ,das edle Wilde‘ – zieht an. Es ist begehrenswert. Rassismus zeigt sich hier nicht in negativen Zuschreibungen, sondern in eben jenen vermeintlich positiven Stereotypen. Hinter diesen ,exotischen Figuren‘ steckt aber die Geschichte der Sklaverei, der Ausbeutung und der Tod von vielen Menschen. Dies bleibt aber eben unsichtbar und legitimiert auf diese Weise das rassistische Ausbeutungsverhältnis“, so die Politikwissenschafterin. Für sie hört sich der Spaß auf, „wenn Zugehörige einer bestimmten Gruppe, die durch das Kostüm dargestellt werden, herabgesetzt, ins Lächerliche gezogen, beziehungsweise diskriminiert werden.“

Was in der närrischen Zeit als Humor verkauft wird, liegt manchmal gefährlich nah an der Schmerzgrenze, da reicht ein Blick auf den „Villacher Fasching“. Auch der Tiroler Kabarettist Markus Koschuh kann sich manchmal nur wundern: „Was im Fasching alles möglich ist, erschreckt mich immer wieder. Wer sich zum Beispiel als ,Flüchtling‘ verkleidet, hat sie einfach nicht mehr alle. Da ist definitiv Schluss mit lustig. Satirische Überspitzung ist die Königsklasse des Humors – da greift man schnell gehörig daneben.“

Heftige Reaktionen

Doch Koschuh plädiert auch für Grenzen der politischen Korrektheit: „Wer einem Kind ein Indianerkostüm verbietet, beraubt es seiner kindlichen Phantasie. Sich als Erwachsener in ein Indianerkos­tüm zu zwängen, ist aber schlicht dumm und nahe an rassistischen Stereotypen.“ Tabu ist der so genannte „Afro-Look“: „Sich schwarz zu bemalen, ohne einer der Heiligen Drei Könige zu sein, ist Rassismus pur“, so der Kabarettist.

Wie hitzig die Diskussion in Deutschland geführt wird, machte 2017 die Plakatkampagne „Ich bin kein Kostüm“ deutlich. Damit sollte u. a. darauf aufmerksam gemacht werden, dass „die Zeit des Kolonialismus, die mit Massenmorden“ einherging, nicht genügend aufgearbeitet worden sei. Der an der Kampagne beteiligte Verein Öffentlichkeit gegen Gewalt gibt heute dazu keine Interviews mehr. Die Gegenreaktion zu dem Vorstoß sei einfach zu heftig gewesen.