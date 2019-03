Tablesoccer Tirol: Ein kleiner Ball will zu den fünf Ringen

Von Matthias Christler

Der Mini-Messi hat den Dreh raus. Er hebt den Ball auf seine Plastik-Füße, die wie ein Klotz an den Beinen aussehen, und zeigt einen Trick nach dem anderen. Erst ein feiner Heber über das halbe Feld, dann ein Zusammenspiel ohne Bodenberührung mit dem Verteidiger und zu guter Letzt der Fallrückzieher-ähnliche Schuss Richtung gegnerisches Tor. Wer jemals schon in einem Lokal Tischfußball gespielt hat und glaubt, gar nicht so schlecht zu sein, würde hier in einem Hinterzimmer in einem Mühlauer Wohnblock eines Besseren belehrt werden.

Marco Patrick Niedermayer gehört zu den besten Spielern Tirols. - Vanessa Rachlé / TT

Den Dreh raus hat in Wirklichkeit der Mann an der Stange, Marco Patrick Niedermayer. Der 37-jährige Tiroler zählt zu den besten Spielern Österreichs, derzeit steht er auf Platz sieben der Einzel-Rangliste. „Ich spiele seit 20 Jahren. Nach ein bis zwei Jahren mit den richtigen Leuten kann man sehr gut spielen. Dann geht es – wie in anderen Sportarten – vor allem um mentale Stärke“, sagt er und passt den ca. 20 Gramm leichten Ball mit seinen Mini-Messis und -Ronaldos hin und her.

An drei weiteren Tischen im Vereinslokal von „Tablesoccer Tirol“ wird genauso fleißig trainiert. Wobei man „Lokal“ in diesem Zusammenhang nicht falsch verstehen darf. Damals, als der Verein 2006 als erster offizieller Tirols gegründet wurde, spielte man in einem Lokal am Südring. Heute steht auf der Visitenkarte der Hinweis: „Längst kein Kneipenspiel mehr.“

Tischfussball Training. - Vanessa Rachlé / TT

Eine Macht im Tischfußball

In diesem (ehemaligen) Kneipenspiel ist Österreich eine Macht. Klickt man auf die Seite der International Table Soccer Federation und wirft einen Blick auf die Länderrangliste, wird einem richtig warm ums rot-weiß-rote Fußballerherz. Zumindest im kleinen Format liegt Österreich weit vorne, auf Platz vier hinter Deutschland, Frankreich und den USA. „Wir haben in Österreich 300 aktive Spieler“, erklärt Astrid Franz vom Tischfußballbund Österreich. „Es gab sehr viele Erfolge, einige Einzel- oder Doppelweltmeistertitel.“

Einen davon hat die 30-jährige Wienerin Sophie Jobstmann zusammen mit ihrer Doppelpartnerin 2013 errungen. Ernsthaft zu spielen begonnen hatte sie 2011. „Vor großen Turnieren wie der WM trainiere ich fast täglich Minimum ein bis zwei Stunden. Da stehe ich dann alleine daheim an meinem Tisch und übe z. B. einen Schuss von hinten nach vorne immer und immer wieder. Außerdem haben wir einmal die Woche ein Vereinstraining“, spricht die Sozialpädagogin die fast schon professionellen Trainingsmethoden an. An der Sportart hat sie vor allem fasziniert, „dass man nur einen Meter entfernt vom Gegner steht. Das ist Nervenkitzel pur.“

Wie auch Niedermayer nimmt sie immer wieder, wenn es ums „Wuzeln“ geht, den Begriff „Sport“ in dem Mund. Und tatsächlich, in Deutschland und der Schweiz ist Tischfußball als Sport anerkannt. In Österreich bemühen sich die Vereine und der Verband genauso um diesen Status – denn nur, wenn in vielen Ländern die Sache mit dem „Sport“ geklärt ist, kann man die nächste Etappe angehen. Der kleine Ball will nämlich nicht ins Eckige, sondern bei den fünf Ringen mitmischen: Tischfußball soll olympisch werden. „Ambitionen dazu gibt es, der internationale Verband arbeitet in diese Richtung – aber man muss sagen, dass wir in Österreich zuerst mal das Ziel verfolgen, als Sport anerkannt zu werden. Danach kann man sich auf Größeres – Olympia – stürzen“, dämmt Astrid Franz zu hohe Erwartungen.

Andere, auf den ersten Blick nicht sportliche, Wettbewerbe sind bereits weiter. Schach hofft, 2024 für die Spiele in Paris ins Programm aufgenommen zu werden. Ein anderer Kneipensport hat es zwar noch nicht zu olympischen Ehren gebracht, aber zuletzt stark an Aufmerksamkeit gewonnen: Dart. Aus zwei Gründen ist das Spiel mit den Pfeilen nicht als Vorbild für das Spiel mit den Mini-Fußballern geeignet, wie Jobstmann erklärt. Erstens wolle man nicht in diese Schiene mit grölenden, saufenden Fans abrutschen. Und zweitens lasse sich Dart besser im TV verkaufen. „Tischfußball ist so schnell, dass man im Fernsehen kaum sehen würde, wohin ein Schuss geht. Der Sport lässt sich schwierig live übertragen.“ Vermutlich deshalb verdient man bei einem internationalen Turniersieg nur ein Paar hundert Euro. Weltweit gibt es eine Handvoll Spieler, die vom Wuzeln leben können.

Live-Übertragung vom Training

Das mit der Fernseh-Untauglichkeit will man im Vereinslokal in Innsbruck-Mühlau, in das nun auch ein paar Kinder gekommen sind, so nicht auf sich sitzen lassen. Niedermayer, im Berufsleben Netzwerkadministrator, schaltet einen Bildschirm ein. Eines der Nachwuchstalente staunt: „Das bin ja ich da oben.“ Niedermayer erklärt, warum: „Seit Kurzem streamen wir unsere Trainings live auf You­Tube. Die Videos können wir uns später anschauen und unser Spiel analysieren.“ Auch das klingt sehr professionell. Für das angestrebte Ziel hilft das wenig, weil man beim „Klinkenputzen“ bei den Politikern noch nicht den richtigen Dreh raus hat. Doch man kämpft weiter darum, als Sport in Österreich und Tirol anerkannt zu werden. Das kann noch Jahre dauern, befürchten Niedermayer und Jobstmann unisono.

Die Weltmeisterin von 2013 weiß, wie weit weg Olympische Spiele sind. „Das kann noch 20 Jahre dauern, dann wäre ich 50. Aber das Gute an Tischfußball ist“, meint sie hoffnungsfroh, „dass man auch in dem Alter erfolgreich sein kann.“ Der große Messi kann das nicht von sich behaupten.

An weiteren Tischen im Vereinslokal von „Tablesoccer Tirol“ wird genauso fleißig trainiert. - Vanessa Rachlé / TT