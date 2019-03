SV Erpfendorf Wald feierte 40-Jahr-Jubiläum

Der 1978 gegründete Sportverein Erpfendorf Wald feierte kürzlich sein Vereinsjubiläum in der Loipe, auf der Piste und bei einem großen Galaabend. Im voll besetzten Kirchdorfer Dorfsaal wurden Jung und Alt vom „Tyrol Music Project" musikalisch willkommen geheißen. In Vertretung des bei der WM in Seefeld als Kampfrichter tätigen Obmannes Hans-Peter Krepper begrüßten seine beiden Stellvertreter Wolfgang Schweinester und Thomas Hechenberger die Festgäste. Ehrenmitglied Gerhard Manzl erzählte in humorvoller Art einige Episoden aus der 40-jährigen Vereinsgeschichte. So kam die Sektion Fußball 1979 zum Wintersportbereich dazu und 1983 wurde die Fertigstellung des Sportheimes groß gefeiert. Bürgermeister Gerhard Obermüller ehrte gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern Gerhard Manzl, Stefan Endstrasser und Josef Guggenbichler die neuen Clubmeister. Im Langlauf-Night-Race sicherten sich Nele Aigner und Simon Danzl die Titel und im Riesentorlauf erzielten Maria-Theresia Jong-Bauhofer und Jürgen Guggenbichler die Tagesbestzeiten. Im Gigantencup siegten Emilia Aigner und Felix Mayr. (gs)