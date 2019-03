Conquer the Alps oder Frauentagsfest: Das ist los am Wochenende in Tirol

Innsbruck – Zwar ist der Fasching für dieses Jahr gelaufen, aber auch das zweite Märzwochenende bietet eine ganze Reihe von bunten Veranstaltungen. Egal ob es sportlich beim Langlauffestival in Niederthai, kulturell bei der Lesung von Joe Fischler oder gemütlich beim Kater-Markt in Innsbruck werden soll, auch nach Ende der närrischen Zeit reißen die Events in Tirol nicht ab.

Langlauf-Festival in Niederthai (Freitag)

Das Biathlon-Probeschießen für Erwachsene und Kinder gibt den Startschuss für das Langlauf-„Testival“ im 1540 Meter hoch gelegenen Dörfchen Niederthai im Ötztal. Parallel dazu können Besucher das neueste Langlaufequipment kostenlos testen oder ihre Skier wachsen lassen. Technikkurse und ein buntes Kinderprogramm mit Schneeballwand, Kinderskidoo, Kinderschminken und Ötztals größtem Schneemann runden das Programm ab. Das Testival richtet sich an Anfänger ebenso wie an Fortgeschrittene und natürlich ganz besonders an Familien. Beginn ist um 10 Uhr.

Scharf geschossen wird beim Langlauf-Festival in Niederthai, bei dem sowohl Kinder als auch Erwachsene bei einem Biathlon-Probeschießen teilnehmen können. - Oetztal Tourismus

„Das kleine Ich bin Ich“ im Brux in Innsbruck (Freitag)

Wer kennt es nicht – das kleine, bunte Tier, das sich auf den Weg macht, um seine Identität zu finden? Der Text von Mira Lobe hat nicht nur hohen Wiedererkennungswert bei Kindern und Erwachsenen, sondern besitzt auch große Aktualität. In der Produktion von „enemenemuh“ geht es auch darum, in eine fremde Kultur hineinzukommen und eine fremde Sprache zu lernen. Durch die farbenfrohe Umsetzung, die Lieder mit Mit-Sing-Potenzial und den spielerischen Umgang mit Sprache sind Unterhaltung und Spaß für Kinder ab zweieinhalb Jahren garantiert. Das mehrsprachige Theaterstück wird außer diesen Freitag um 15 Uhr im BRUX (Freies Theater Innsbruck) noch am 16., 30. und 31. März zur gleichen Zeit aufgeführt. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Für Junge und Juggebliebene präsentiert das Brux am Freitag Mira Lobes Kinderbuchklassiker "Das kleine Ich bin Ich". - Vanessa Rachlé / TT

„Fight like a Girl“-Fest in der p.m.k (Freitag)

Das Roller Derby-Team „Fearless Bruisers“ lädt zu einem ausschweifenden p.m.k-Abend mit vielen Specials ein: Nach der Demo zum Weltfrauenkampftag erfrischen zunächst „Yesss“ aus Innsbruck mit einer Mischung aus Stoner und Garage, bevor „Crush“ aus Graz Indie- und dreamy Pop-Herzen höherschlagen lassen.

Besonders spannend wird es um Mitternacht, wenn das erste „Fearless Bruisical“, untermalt mit trashigem 80er-Sound, uraufgeführt wird. Spritzig und beherzt geht es weiter mit DJane t!nacious und Eurodance, bevor DJane Sandy im Getriebe und Dottoressa Autogrill zum guten Schluss noch die letzten vereisten Rollen-Klischees zum Schmelzen bringen.

Lesung von Joe Fischler in Innsbruck und Hatting (Freitag und Sonntag)

Seinen brandneuen Bergkrimi „Der Tote im Schnitzelparadies“ stellt der Völser Autor Joe Fischler am Freitag um 19.30 Uhr in der Wagner‘schen Buchhandlung in Innsbruck vor. Am Sonntag um 18 Uhr macht er dann Halt in der Bücherei in Hatting. Nach den erfolgreichen „Veilchen“-Bänden rund um die eigenwillige Kommissarin Valerie Mauser folgt im neuen Roman nun ein Polizist, der auf den Namen Arno Bussi hört. Die Geschichte dreht sich rund um einen Kopf, der in der Kühltruhe eines Schnitzelrestaurants auftaucht und ist in gewohnter Fischler-Manier spannend wie auch amüsant erzählt.

Der Völser Autor Joe Fischler wird am Wochenende gleich zwei Mal sein neues Buch "Der Tote Im Schnitzelparadies" vorstellen. - Domanig

Conquer the Alps-Festival auf der Axamer Lizum (Freitag bis Sonntag)

Die große Frage bei der „Live Challenge“, einer digitalen Schnitzeljagd, die erneut die Teilnehmer des Festivals herausfordern wird, ist: Wer wird „Conquerer of the Alps 2019“? Allein oder im Team müssen Rätsel und Denkaufgaben sowie sportliche Herausforderungen in der Axamer Lizum gemeistert – und so die Alpen erobert werden.

Weil das Event seinen zehnten Geburtstag feiert, gibt es dieses Mal außerdem zwei Konzerte: Am Freitag steht der Hamburger Rap-Star Samy Deluxe beim Kick-off-Konzert in der Dogana Innsbruck ab 20 Uhr auf der Bühne, am Samstag folgt ihm der Berliner Techno-Meister Paul Kalkbrenner um 22 Uhr nach. Tickets für eines der beiden Konzerte kosten jeweils 39,99 Euro, das Kombi-Ticket gibt es ab 64,99 Euro auf https://conquerjourney.com/tickets/

Nachtschicht-Revival in Innsbruck (Samstag)

Das große Revival der ehemaligen Diskothek „Nachtschicht“ in der Rossau ist wieder da: Auflegen werden dafür in der jetzigen Music Hall die original DJs von damals, getanzt wird nur zu den Hits von einst. Dj The Wave, Dj Andy Garcia und Dj Tom van Hoed geben diesmal ab 22 Uhr hinter den Turntables Gas, als Special Guest zeigt außerdem Brooklyn Bounce Dj Dennis Bohn sein Können. Tickets zur Revival-Party kosten 13 Euro.

Euroloppet Ganghoferlauf in Leutasch (Samstag und Sonntag)

Der Ganghoferlauf gilt als der Langlauf-Marathon Tirols schlechthin. Mit mehr als 1800 Teilnehmern pro Jahr zählt er zu den Highlights des Volkslanglaufs im Winterprogramm. Vor allem die schöne Streckenführung durch das Leutaschtal begeistert Sportler und Publikum jedes Jahr. Vier verschiedene Disziplinen stehen auch heuer beim 49. Ganghoferlauf zur Wahl: 20 bzw. 42 km Skating und 25 bzw. 50 km Klassisch. Auch die Kleinen dürfen wieder beim Mini-Ganghoferlauf antreten – vom „Zwergerl“ bis zur Jugendklasse. Zwischen drei und 17 Jahren sind alle Altersklassen vertreten. Sie kämpfen um die Stockerlplätze.

Volksbiathlon im Pillerseetal (Samstag und Sonntag)

Zweimal zwei Kilometer lang ist die Strecke, die jeder Biathlet beim Hochfilzner Volksbiathlon zurücklegen muss. Nach einem Training im Langlaufen und Probeschießen am Samstag wird es am Sonntag ernst: Dreierteams und Einzelläufer kämpfen um die ersten Ränge. Es gibt Damen-, Herren-, gemischte und Firmenteams. Nach den Gruppen starten die Einzelläufer. Start ist um 10 Uhr. Das Nenngeld beträgt 76 Euro pro Dreierteam und 28 Euro pro Einzelstarter. Nennschluss ist am Freitag. Alle Infos gibt es auf https://bit.ly/2ETmuOI

Stromboli Feminist Slam in Hall (Samstag)

Zum vierten Mal lädt das Stromboli gemeinsam mit Slam-Masterin Mieze Medusa ab 20.30 Uhr zur Performance von feministischen oder queer-feministischen Slam-Texten ein. Mitmachen darf jede, die mindestens zwei Texte im Gepäck hat – die Anmeldung zum Slam erfolgt direkt vor Ort.

Vorher wird ab 17 Uhr ein kostenloser Workshop mit Mieze Medusa angeboten, zu dem alle Poetry-Slammerinnen, die noch an ihren Texten feilen und sich mit anderen Poetinnen austauschen möchten, herzlich eingeladen sind. Dazu anmelden kann man sich unter reservierung@stromboli.at.

„Rapper lesen Rapper“ in der Bäckerei in Innsbruck (Samstag)

Die laut den Veranstaltern erste österreichische HipHop-Late-Night-Show hat es nun auch nach Tirol geschafft – und findet am Samstag ab 20 Uhr in der Kulturbackstube Bäckerei statt. Musiker der österreichischen und internationalen HipHop-Szene interpretieren Werke von Zeitgenossen und Vergessenen der Rap-Geschichte dazu literarisch neu, ganz ohne Musik.

Bevor sich die Protagonisten des Abends ganz der Lyrik zuwenden, wird bei einem Glaserl Wein noch über ihr künstlerisches Schaffen geplaudert. Die Hosts der literarischen Punchline-Sause sind der aus Wien kommende Rapper Heinrich Himalaya und Kabarettist David Scheid. Zu Konzert- und DJ-Sound wird im Anschluss in der p.m.k getanzt. Tickets für Lesung und Aftershow kosten an der Abendkassa 18 Euro.

Kater-Markt in Innsbruck (Sonntag)

Ab Mittag zieht aus dem Kater Noster in der Leopoldstraße eine verführerische Duftwolke nach Kaffee und backfrischem Kuchen heraus. Die Sitzecken laden zum Chillen ein und um die Marktstände der Kreativköpfe schlendern gelassen Menschen, die sich nach Gemütlichkeit sehnen. Beim Flanieren durch den fast schon traditionellen „Kater-Markt“ kann Selbstgenähtes, Gedrucktes, Schmuck, Vintage und Design von lokalen Kunsthandwerkern entdeckt und erstanden werden. Ab 15 Uhr wird das Event von Live-Musik von „Friends with Benefits“ untermalt. Der Eintritt ist frei. (anl)