Knapp über 3000 Meter auf dem Furgler in der Samnaun-Gruppe

Von Irene Rapp

Tourentipp online: Den Track für die Tour finden Sie unter https://bit.ly/2HifpZW

See – Der Furgler in der Samnaungruppe ist vielen Menschen bekannt. Denn dank Liftunterstützung von Serfaus-Fiss-Ladis im Oberen Gericht bzw. See im Paznauntal aus kann man den 3004-Meter-Gipfel leicht erreichen. Wir haben uns am vergangenen Sonntag für eine Skitour von See aus entschieden - und wurden fürstlich belohnt: kaum Leute unterwegs, dafür traumhafter Pulver auf den bei dieser Variante nordseitig ausgerichteten Hängen. Mit 800 Höhenmetern, die im Aufstieg zu bewältigen sind, ist der Furgler auch nicht die große Ausdauer-Herausforderung, vom Furglerjoch aus wird es jedoch technisch fordernd. Doch dazu später - und keine Sorge, wer viel im Gelände unterwegs ist, für den stellt diese Tour kein Problem dar.

So kommt man hin: Zunächst mit dem Auto nach See im Paznauntal. Am Parkplatz der Bergbahnen parken, dazu von der Gemeindestraße links abbiegen und hinter das Liftgebäude. Zunächst mit den Gondeln der Medrigjochbahn (Betriebsstart: 8.30 Uhr) hinauf zur Medrigalm (1790m). Dann kurz rechts hinab zum Rauhkopf- lift und damit hinauf bis auf rund 2220 Metern Höhe.

Bald ist der Furgler sichtbar. - Rapp

Nun allerdings wird es ernst: aussteigen, Felle anbringen und dann geht es über die Piste 4 hinauf bis zur Bergstation des Rossmoos-Liftes auf 2450 Metern. Daran vorbei und nur noch kurz auf der Talpiste hinab, dann spurt man gleich linkerhand in das freie Skigelände hinein. Nun bewegt man sich quasi am Fuß des Medrigkopfs (2450m). Ober einem befinden sich Lawinenverbauungen, hinter einem das Skigebiet - doch nicht lange. Nach kurzer Zeit biegt man nämlich quasi ums Eck - und dann befindet man sich in unberührter Natur. Links über einem zieht sich ein langer Felsgrat Richtung Südosten, leicht rechts kann man schon die imposante Form des Furgler erkennen, unter einem erblickt man traumhafte Böden und rechts das Istalanztal. Nur mäßig ansteigend geht es so dahin, man hält sich immer links. Einmal muss man kurz abfahren - ob mit oder ohne Fell bleibt jedem selbst überlassen. Das Furglerjoch auf 2748 Metern kann man auch schon sehen, durch schöne Mulden steuert man darauf zu und erst auf den letzten Metern unterhalb des Jochs ist erstmals Spitzkehrentechnik gefragt. Am Joch selbst dann mit Wegweisern und kleinem Kreuz könnte es dann sein, dass man Skitourengeher trifft, die von Serfaus aus auf den Gipfel wollen.

Am Furglerjoch finden sich Wegweiser und kleines Kreuz. - Rapp

Am vergangenen Sonntag entschieden wir uns an dieser Stelle, die Ski auf den Rucksack zu geben und stapften zunächst auf dem Sommerweg (Markierungen waren an diesem Tag gut sichtbar) den Nordostgrat empor. Vor einem imposantem Felsaufbau ging es dann unter diesem in „Serfauser“ Richtung weiter. Dann konnten wir auch schon wieder die Ski anschnallen.

Dann heißt es Ski schultern. - Rapp

Nun in zunächst mäßig steilem Gelände weiter, über eine steile Stufe hinauf und dann sieht man schon den Schlussanstieg vor sich. Auch diesen bewältigten am Sonntag einige zu Fuß, einige mit den Skiern - wobei im obersten Teil mit ein paar Steinen zu rechnen ist. Und dann steht man schon am großflächigen Gipfelaufbau samt imposanter Schneewächte und staunt über das große Gipfelkreuz, welches 1988 eingeweiht wurde - allerdings wurde das erste Kreuz schon 1956

Am Gipfel überrascht das große Kreuz. - Rapp

57 „von den Männern und Burschen von Serfaus“ errichtet, wie auf dem Kreuz zu lesen ist. Genaueres weiß Alfred Tschuggmall, Dorfchronist von Serfaus: So verläuft die Gemeindegrenze zwischen See und Serfaus genau am Gipfel. „Und mit den Skiern erstmals bestiegen wurde der Furgler 1900 von See aus“, so Tschuggmall.

Am Gipfel ist dann Staunen angesagt: zum einen über den tollen Rundumblick samt damit verbundenem Gipfel-Rätseln. Zum anderen über die Dimensionen des Skigebietes Serfaus-Fiss-Ladis. Beim Fotografieren warnte dann ein Serfauser vor der Schneewächte und dem Hinweis darauf, dass vor vielen Jahren ein Einheimischer auf einer Wächte am Furgler 200 Meter in den Tod gestürzt sei.

Dann geht es in traumhaftem Gelände ins Tal. - Rapp

Abgefahren sind wir dann zunächst bis zum Joch und dann kurz Richtung See hinab. Weiter auf einer breiten Schneise - links und rechts von Felsen umrahmt - hinab.

Und was soll man sagen - es war ein Traum: schönster Pulver, und wenn sich dann die Böden auftun, die man beim Hinmarsch gesehen hat, fühlt man sich wie im Paradies. Wir haben uns rechts gehalten, dann erreichten wir die Medrigalpe. In einer Höhe von rund 2100 Metern könnte man, sich wieder rechtshaltend, zur Piste des Skigebiets von See gelangen. Wir jedoch sind weiter ins Tal und entlang eines Baches zur einer Wegteilung mit Wegweisern. Hier in Richtung „Abkürzung See“ auf einer bereits gut benützten Spur, wohl einem Sommersteig, nach einigen sportlichen Höhenmetern wieder auf die Piste. Auf dieser ging es dann die letzten Meter ins Tal. Fazit: ein Traumtag!