An den Ballontagen am Achensee in luftige Höhe aufsteigen

Diese Woche wimmelt es rund um den Achensee wieder nur so von Heißluftballons. In allen Farben überqueren sie in luftiger Höhe die verschneiten Berge im Rofan und Karwendel. Täglich sind bis Sonntag, 17. März, Passagierfahrten geplant — sofern es das Wetter zulasse (Reservierung bei Achensee Tourismus nötig). Gestartet wird vom Parkplatz Hochalmlifte Christlum in Achenkirch. Neben dem Kindernachmittag am Samstag gilt der morgige „Nightglow" als Highlight. Dabei werden die Ballons in Achenkirch ab 20 Uhr farbenfroh in Szene gesetzt. Eine Stunde lang erleuchten sie die Dunkelheit, auch für musikalische Begleitung ist gesorgt. Eintritt ist frei. (TT)