Ho&Ruck wird 35: „Selber rauswurschtln“ mit Unterstützung

Von Michaela Spirk-Paulmichl

Wenn an der Haller Straße 43 in Innsbruck um Punkt 9 Uhr die ersten Kunden hereinströmen, wissen alle Mitarbeiter, was sie zu tun haben. Sie nehmen Waren entgegen, wie den Karton mit sorgfältig in Papier eingewickeltem Geschirr, den eine Frau gerade vorbeigebracht hat. Oder reparieren in der Werkstatt Möbel. Andere fahren zu Menschen, die ihre Habe spenden oder einfach nur loswerden wollen, um Platz für Neues zu schaffen. Manchmal ist ein schönes Stück dabei, das in der Raritätenecke Platz findet oder in einer der Glasvitrinen, wie die schön geschwungene Teekanne aus Porzellan oder das silbern glänzende Gefäß, das auf den zweiten Blick doch kein Speisenwärmer ist, sondern ein Behälter für chirurgisches Besteck.

1000 und ein Quadratmeter

Wenn ab 9 Uhr am Morgen die Kunden durch den laut Prospekt 1000 und ein Quadratmeter großen Flohmarkt zu schlendern beginnen, wissen die Mitarbeiter, dass sie eine Aufgabe haben. Das war nicht immer so. Das Ho & Ruck, das langzeitarbeitslosen Menschen eine Chance für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt gibt, ist ein sozial- ökonomischer Betrieb, bei seiner Gründung vor 35 Jahren gehörte er zu den ersten in Österreich.

Polstermöbeltapezierer Gabriel möbelt alte Stühle wieder auf. - Thomas Boehm / TT

„Möglich gemacht hat das die experimentelle Arbeitsmarktpolitik des damaligen Sozialminis­ters Alfred Dallinger“, berichtet Geschäftsführer Wilfried Hanser. Hintergrund für die Einführung der „Aktion 8000“ war die nach Zeiten der Vollbeschäftigung vergleichsweise hohe Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent. Dabei ging es darum, den Betroffenen nicht nur Geld auszuzahlen, sondern ihnen zu helfen, wieder Fuß zu fassen und Arbeit zu finden. Es waren die Anfänge der aktiven Arbeitsmarktpolitik des AMS, die von Land und Stadt unterstützt wird. In den Anfangszeiten hatte das Ho & Ruck vier Mitarbeiter, im vergangenen Jahr 77 und in 35 Jahren viele Hunderte. Im April wird Hanser in Pension gehen und sein Aufgaben an seine Nachfolger Martina Wolf-Kuntner und Thomas Holzer übergeben.

„Ich konnte das, was mir wichtig war, was mir ein Herzensanliegen ist, realisieren. Ich konnte zur Entwicklung von Menschen beitragen“, blickt er zurück. Hilfe bei der Rückkehr zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft nennt sich das. Oder dabei, selbst einen Beitrag zu leis­ten, um nicht auf Hilfe angewiesen zu sein. Der Pionier zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt nennt es „sich selber rauswurschtln“.

Bei Dobrivoje können Kunden ihre Warenspenden abgeben. - Thomas Boehm / TT

Nasibe vom Sortier- und Verkaufs- team ist gerade dabei, genau das zu tun. Sie hatte vorher lange Zeit keine Arbeit gefunden, die Chance bei Ho & Ruck nützte sie dazu, nebenher eine Ausbildung zur Kindergarten-Assistentin abzuschließen. Ihre Aufgabe nimmt sie sehr ernst, die Kunden lassen sich gern von ihr beraten. „Manche kommen immer wieder, und ich habe jeden Tag etwas Neues für sie“, erzählt sie gut gelaunt. „Einige zeigen mir Fotos von daheim und fragen: ,Könnte dies oder das dazupassen‘?“ Hier gehe es nicht einfach nur darum, Geld auszugeben, sondern bewusst passende Stücke auszusuchen. „Nasibe ist eine von vielen Wiedereinsteigerinnen, die bei uns ihre Rückkehr in den Arbeitsmarkt beginnen. Andere muss- ten aus gesundheitlichen Gründen ihre frühere Tätigkeit abbrechen“, sagt Martina Wolf-Kuntner. „Zum Glück gibt es Firmen, die Menschen wie ihnen bewusst eine Chance geben. Menschen, die vielleicht auch eine Lücke im Lebenslauf haben.“

Ein bunter Frühlingshut

In der Werkstätte ist Klaus, einer der beiden Abteilungsleiter, froh darüber, immer wieder Mitarbeiter vermitteln zu können: „Es ist uns sogar gelungen, einen 57-Jährigen unterzubringen, er hat eine gute Arbeit gefunden.“ Das aktuelle Durchschnittsalter beträgt hier 55 Jahre. Der große Raum dient wohl auch als Lager, denn inmitten von Möbeln aus verschiedenen Epochen, einem Kinderwagen, wie es sie vor vielen Jahren gab, und etlichen an einer Stange hängenden Stühlen werkt seit einem halben Jahr auch Gabriel. „In meiner Heimat Nigeria war ich Polstermöbeltapezierer“, erzählt er – ein Glücksfall. Denn viele alte Stücke können, wenn sie restauriert sind, natürlich besser verkauft werden. Bei eigens kreierten Workshops gibt Gabriel sein Wissen an andere Mitarbeiter weiter.

Der Begriff „ho ruck“ steht dafür, etwas gemeinsam zu tun, mit dabei zu sein, etwas zu bewegen. „Das Gefühl, gebraucht zu werden, richtet die Betroffenen, die sich oft abgewertet führen, wieder auf“, sagt Hanser. Was es bedeutet, eine Arbeit und damit eine Aufgabe zu haben, wird vor allem jenem klar, der beides nicht mehr hat.

Perücken, Koffer und Küchengeräte: Nasibe hilft dabei, das Richtige zu finden. - Thomas Boehm / TT

Viele Menschen unterstützen das Ho & Ruck aus Überzeugung – auch, weil ihnen der Gedanke, etwas wegzuwerfen, widerstrebt. „Man merkt, das ist ein Trend – gegen den Konsumzwang“, sagt Martina Wolf-Kuntner. Ein Beispiel: Der Inhaber eines Modegeschäfts gestaltete seinen Laden neu, auf den alten Regalen wird jetzt Secondhand-Kleidung präsentiert. Ein bunter Frühlingshut ist auch darunter. Und mittendrin wird am 29. März das 35-Jahr-Jubiläum gefeiert. Sitzplätze auf Sofas, Eckbänken oder einem roten Hocker stehen zur Verfügung.