Electric Mountain: Tanzen im Schnee zu Robin Schulz und Lost Frequencies

Schulz Mania zum Start

Gleich zum Auftakt dürfen sich Fans auf ein wahres Hitfeuerwerk einstellen. Der deutsche Elektro-Superstar Robin Schulz kommt nämlich am Donnerstag nach Sölden. Mit weltweiten Hits wie „When the sun goes down", „Sugar" oder „Show me love" hat der gefeierte Musikproduzent einen Stammplatz in den vordersten Chartpositionen erobert. Der Hit „Prayer in C" ist der international erfolgreichste Hit aller Zeiten eines deutschen Künstlers. Kein Wunder, dass auch Pop-Ikone Justin Bieber sich für Schulz als Support-Act entschied. In Sölden gastiert der Producer und DJ bereits zum zweiten Mal.