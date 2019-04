Höfemuseum in Kramsach öffnet wieder am Palmsonntag

Nach der Winterpause öffnet das Kramsacher Freilichtmuseum am 14. April seine Pforten. Auch in diesem Jahr stehen Handwerk und alte Herstellungstechniken am abwechslungsreichen Museumsplan.

Jeden Sonntag können Besucher Handwerkern bei ihrer Arbeit zusehen und erfahren viel Wissenswertes aus vergangenen Tagen. Einmal pro Monat gibt es Stubenmusik in den Höfen.

Zur Eröffnung am Palmsonntag werden Karl Eller und Jakob Kostenzer feinstes Ostergebäck im Steinofen backe­n. Und wie fantasievolle Arrangements aus Trockenblumen entstehen, das wird Angelika Leoni vorführen. Beginn ist um 13 Uhr. Weil Brauchtum vielschichtig ist, liegt der Fokus auch in diesem Jahr ganz klar auf Entdecken, Mitmachen und Gestalten. Am Ostermontag, den 22. April, begeben sich Kinder auf die Ostereiersuche durchs Museum und der Schmid Stefan Miller wird vorführen, wie er mit Amboss und Meißel kunstvoll heißes Eisen bearbeitet.

Neu sind in diesem Jahr zwei Sonderausstellungen von heimischen Künstlern. Ab Mai gibt es Aquarelle von Franz Gruber zu sehen, ab Juni werden Lidiya und Jürgen Pfauth ihre Fotoausstellung „Landschaft — Menschen — Augenblicke" im Museum präsentieren.

Bei den Mittelaltertagen am 22. und 23. Juni tauchen Besucher in die Zeit des Spätmittelalters ein. Darsteller werden vorführen, wie die Bauern in dieser Zeit lebten. Ab Palmsonntag ist das Museum wieder täglich ab 9 Uhr geöffnet. Informationen unter: www.museum-tb.at (TT)