Babys und Kleinkinder im Netz: Nackt und voller Kotze

(Symbolfoto) - IStock

Von Manuel Lutz

Am 15. November 2018 wurde das erste Bild auf der Instagram-Seite von Halston Blake Fisher­ veröffentlicht. Darauf war lediglich ihr Name zu lesen, in der Bildunterschrift folgte die Information „Arriving March 2019“ – damit war der erwartete Geburtstermin gemeint.

Der jüngste Nachwuchs der US-amerikanischen Blogger-Familie sammelte so schon vor der Geburt über 128.000 Follower, mit dem ersten Bild des Babys ging die Anzahl der Fans prompt in die Höhe. Nach einem Monat sind es nun schon 365.000. Dies ist jedoch kein Einzelfall. In den sozialen Netzwerken gibt es immer mehr solcher Profile. So genannte Mama-Blogs sind im Trend.

Keine Privatsphäre für Babys

Die Mütter versorgen ihre Fans rund um die Uhr mit Bildern, zumeist sind es jedoch Aufnahmen, die eigentlich nichts in der Öffentlichkeit verloren haben. Deshalb hat die deutsche Netzaktivistin Toyah Diebel zusammen mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht vor knapp zwei Wochen die Aktion „Dein Kind auch nicht“ ins Leben gerufen. Dabei stellen die beiden genau solche Babyfotos nach, die sonst wohl niemand von sich selbst ins Netz stellen würde. Abgesehen davon, dass z. B. weibliche Brustwarzen auf Instagram, Facebook usw. nicht gezeigt werden dürfen. Nackte, vollgekotzte Babys hingegen schon.

„Die Inhalte werden lange abrufbar sein, die Kinder könnten dafür in späteren Jahren verspottet werden.“ Claudia Paganini, Medien-Ethikerin - Claudia Paganini

„Viele Erwachsene haben keine Ahnung, welche Konsequenzen die Bilder einmal haben können. Die Kinder müssen geschützt werden, das ist fahrlässig“, ist Diebel von ihrem Vorhaben überzeugt. Dies bestätigt auch Medien-Ethikerin Claudia Paganini von der Uni Innsbruck. „Dass die Privatsphäre der Kinder nicht berücksichtigt wird, ist sehr ernst zu nehmen. Die Inhalte werden lange abrufbar sein und die Kinder könnten dafür als Teenager von Freunden verspottet werden“, äußert sie ihre Bedenken.

Keine Regulation im Netz

Auch die unvorsichtige Wahrnehmung des Internets gibt Diebel zu denken: „Wenn am Spielplatz jemand zu einem Fünfjährigen sagt: ,Du bist aber süß‘, dann gehen die Eltern sofort zu der betreffenden Person. Bei derartigen Kommentaren im Internet gefällt ihnen das hingegen.“

Dass Eltern auch Geld mit ihren Lieblingen lukrieren, ist bekannt, dies will Diebel auch nicht verurteilen. Dennoch ist für die 29-Jährige klar: „Bei Filmen und Werbungen sind die Kinder strengstens geschützt, da wird geschaut, dass die Kinder nicht zu lange arbeiten. Regularien bei Mama-Bloggerinnen gibt es nicht. Wieso haben in diesem Fall Mütter die Kompetenz, das zu entscheiden?“ Und im Unterschied zur Werbeaufnahmen wie z. B. von Pampers, bei denen Kinder anonym bleiben, sei dies bei privaten Baby-Blogs nicht der Fall.

„Viele Erwachsene haben keine Ahnung, welche Konsequenzen die Bilder einmal haben können.“ Toyah Diebel, Netzaktivistin - Privat

Alles schlechtreden an den M­ama-Bloggern will Paganini jedoch nicht. „Bei schriftlichen Blogs werden viele Sachthemen aufgegriffen, das ist wichtig. Auch wenn es z. B. in einem Video-Beitrag um die Wahl der richtigen Kita geht und man im Hintergrund das Kind spielen sieht, ist das nicht problematisch.“ Zudem sei es für Mütter auch eine Chance, die Verbindung zu sozialen Kontakten nicht zu verlieren. „In der Vergangenheit galten Beruf, Ansehen oder Geld als Privilegien. Durch die sozialen Medien hat nun jeder die Chance, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Das finde ich positiv, da es zu mehr Partizipation führt. Mama-Blogs sind für Frauen nach der Geburt des Kindes eine gute Gelegenheit, sich in der Gesellschaft präsent zu fühlen“, ist für Paganini klar.

Der Druck, sich abzuheben

Doch die Jagd nach immer mehr Followern hat auch ihre Gefahren. „Man muss sich abheben von der Masse, dadurch werden die Einblicke immer noch intimer“, warnt Paganini. Ein Tipp der Expertin: „Man sollte sich selbst fragen, wie man es selbst empfunden hätte, wenn die eigene Mutter derartige Bilder von einem veröffentlicht hätte.“ Diebel hofft indes, dass ihre Initiative möglichst viele Menschen erreicht und auf die Problematik aufmerksam macht. Die Kampagne wird nun auch auf Englisch online gehen.