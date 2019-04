Wild King BBQ Competition: In Kirchdorf geht der Rauch auf

Kirchdorf i. T. – Die Wild King BBQ Competition in Kirchdorf war im Vorjahr die lässigste Veranstaltung in ganz Europa – darüber sind sich die Teilnehmer und Juroren einig. Der Verein „grill-abc“ bringt deshalb diese internationale Grill & BBQ-Meisterschaft auch heuer wieder nach Kirchdorf. Am kommenden Wochenende, den 13. und 14. April, darf wieder gustiert und den Grillprofis unter den Deckel geschaut werden.

Franz Größing und sein Team arbeiten bereits seit Monaten an dieser Veranstaltung. „Wir sind ausgebucht“, erklärte er stolz. 30 Teams werden auf der Freifläche der Firma Sinnesberger in Kirchdorf ihre Griller und Smoker auspacken und für kulinarische Highlights sorgen. Juroren aus neun Nationen übernehmen die heikle Aufgabe der Bewertung.

Neu ist im heurigen Jahr der SCA Grillwettbewerb „Steak & Fisch“, der für alle Grillbegeisterten geöffnet ist. Es kann sich also jeder dafür anmelden. Am Samstag, 13. April, um 16 Uhr, können als­o auch Hobbygriller aus der Region ihre Grillkünste einem breiten Publikum vorführen. Anmeldungen unter Tel. 0664/2044595 oder per E-Mail info­@grill-abc.at.

Die Wild King BBQ Competition ist ein Wettbewerb, an dem Grillmeister aus ganz Europa teilnehmen. Der Verein „grill-abc“, mit Obmann Franz Größing an der Spitze, hat selbst bereits umfangreiche Erfahrungen bei derartigen Bewerben gesammelt und wiederholt Erfolge eingefahren. Die Grillweltmeister Adi Bittermann, Leo Gradl, Franz Größing und Gerald Hochgatterer laden zu ihren themenbezogenen Grillshows (Steak, Fisch, Geflügel) ein. Auch die Sponsoren des Vereins sind mit ihren Angeboten vor Ort und so wird die Wild King BBQ Competition zur kompetenten Veranstaltung für alle Fans des Grillens und Smokens. „All­e, die in dieser Sparte Rang und Namen haben, werden da sein“, freut sich der Obmann. Für das Publikum ist freier Eintritt und man kann sich bei den Grillmeistern so manchen Tipp für die eigene Grillparty holen.

Alle Infos und Fotos von der vorjährigen Veranstaltung unte­r www.wildking.at (TT)