Von “Miss Tirol“-Wahl bis Hannibal: Das ist los am Wochenende in Tirol

Innsbruck – Der April nähert sich mit großen Schritten der Monatsmitte und die Osterstimmung macht sich langsam im ganzen Land bemerkbar, auch wenn das Wetter noch zu wünschen übrig lässt. Trotzdem soll das einen nicht davon abhalten, an einem der zahlreichen Events in Tirol teilzunehmen. Ob ein Auftritt der „Alpen-Punkerin“ Hannah am Hochzeiger, die besten Tattoo- und Piercingkünstler der Welt in Innsbruck oder die Oper „Mignon“ im Landestheater: Das Wochenende ist wieder prall gefüllt mit Events.

Rock4Kids in Innsbruck (Freitag)

Im Zeichen des guten Zwecks veranstalten die „Workstation“ und four-o-four für den Spendenfonds „Help for Kids“ einen Abend voller noiserockiger Klänge. Die Bands four-o-four, Giant Anteater und Nutracker werden in Zeichen des guten Zwecks Freitagabend im pmk auftreten. Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro und wird zur Gänze an den Spendenfonds „Help for Kids“ zugunsten notleidender und bedürftiger Kinder aus Tirol gespendet.

Buch-Slam in St.Margarethen (Freitag)

Autor und Slammer Stefan Abermann wird mit vier Gästen der heimischen Slamszene am Freitag nach St. Margarethen reisen. Mitmachen kann jeder und geslammt werden darf über alles – bis zu fünf Minuten lang. Dem Gewinner winken Ruhm, Ehre und ein Spendensackerl. Auch kurzentschlossene Teilnehmer sind herzlich willkommen: Wer mitmachen möchte, kann sich bis eine halbe Stunde vor Beginn noch anmelden. Beginn ist um 20.30 Uhr, die Höhe des Eintritts kann von den Besuchern beim Heimgehen selbst bestimmt werden.

Gletscherschauspiel „Hannibal“ am Rettenbachferner in Sölden (Freitag)

Vor mehr als 2000 Jahren zog Feldherr Hannibal mit Elefanten über die Alpen, nun kehrt er am Freitag nach Sölden zurück. 500 Männer und Frauen werden auf über 3.000 Metern Höhe an einer riesigen Performance mit Pistenbullys, Helikoptern und Flugzeugen vor einer unvergleichlichen Bergkulisse teilnehmen. Die Handlung, die vom Künstlernetzwerk „lawine torrèn“ inszeniert wird, greift den historischen Zug Hannibals über die Alpen auf. Die Aufführung ist eine zeitlose Parabel über Machtstreben, Liebe, Intrigen und Weltpolitik. Ein großer Teil der Handlung findet unmittelbar vor den Augen der Zuschauer statt, manches aber auch in erheblicher Entfernung, sodass es auf einer riesigen Videowall herangezoomt wird. Ein ganz besonderes Erlebnis, das nur alle zwei Jahre aufgeführt wird. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Snowbombing in Mayerhofen (Freitag und Samstag)

Das legendäre Snowbombing Festival hat seit mittlerweile 20 Jahren Tradition im südlichen Zillertal und ist eine Mischung aus Musikfestival und Pistenspaß. Zum großen Abschluss am Wochenende werden wieder Tausende Besucher erwartet, die dem Schnee auf Skiern oder Snowboards die letzte Ehre erweisen und sich in den Clubs im Schein der Lasershows die Seele aus dem Leib tanzen werden.

Noch bis zum Samstag findet die 20. Auflage des legendären Snowbombing in Mayerhofen statt. - Fankhauser

Hintertuxer Gletscher Open Air 2019 (Freitag)

Zum 15. Mal wird am Hintertuxer Gletscher die „Kölsche Woche“ gebührend gefeiert mit einem der urigsten Kölscher Originalen. Die Kölner Schlagerstars Höhner werden mit ihren größten Hits auf über 2.100 Metern Seehöhe für Stimmung sorgen. Zuvor heizen schon ab 13 Uhr die Rabaue, die Domstürmer, die Fetzig’n aus dem Zillertal, die Dorfrocker, Mini Marille und DJ Mox der Menge ein. Der Eintritt zum Konzert ist im Skipass inkludiert.

Osterfrühling in Innsbruck (ab Freitag)

Langsam macht sich im ganzen Land die österliche Stimmung bemerkbar. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit findet auch heuer wieder in der Innsbrucker Altstadt der alljährliche Ostermarkt statt. Rund um das Goldene Dachl werden wieder zahlreiche Standbesitzer ihre Produkte zum Kauf anbieten. Daneben gibt es täglich altehrwürdige österliche Traditionen zu erleben. Der Ostermarkt hat bis zum 22. April täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Tribute Musikfestival „Hochzeiger rockt“ in Jerzens (Samstag und Sonntag)

Ein Wochenende lang wird am Hochzeiger auf großer Open-Air-Bühne gerockt. Zum zweiten Mal steigt unter dem Motto „Hochzeiger rockt“ am Wochenende die zweitägige Schlagerparty. Am Samstag findet ein Bandcontest statt, bei dem drei heimische Bands um die Gunst des Publikums buhlen werden. Am Sonntag folgen als das große Highlight die Live-Konzerte von Schlagersängerin Melissa Naschenweng und „Alpen-Punkerin“ Hannah, die den Zuhörern mit ihrer Mischung aus Schlager, Punk und rockigen Klängen ordentlich einheizen wird. Die Party startet an beiden Tagen jeweils um 13 Uhr. Mit einem gültigen Skipass ist der Konzertbesuch gratis. Für Nicht-Skifahrer ist ein Bergbahnticket inklusive Konzertbesuch um 20 Euro erhältlich.

"Alpen Punkerin" Hannah wird am Sonntag bei "Hochzeiger rockt" die Open-Air Bühne stürmen. - Lair

Peter Gabriel Tribute Konzert in Landeck (Samstag)

Im Jahr 1994 lieferte Peter Gabriel mit der „Secret World“-Tour eine einzigartige Bühnenshow und einen Meilenstein der Prog-Rock Geschichte ab. 25 Jahre später veranstaltet am Samstag der Tiroler Musiker Hannes „Hage“ Lechleitner mit befreundeten Musikern ein Tribute-Konzert, um dem britischen Musiker hinter Welthits wie „Sledgehammer“ und „Solsbury Hill“ zu würdigen. Beginn des Konzertes ist im Alten Kino in Landeck um 20.30 Uhr, der Eintritt beträgt 20 Euro.

Jazzbrunch auf der Kristallhütte (Samstag)

Musikalisch die Berge genießen kann man am Samstagmorgen beim Jazzbrunch auf der Kristallhütte. Zum 13. Geburtstag wird Jazzmusiker Christoph Stock mit reichlich Swing die Veranstaltung musikalisch untermalen. Beginn ist um 11.30 Uhr, der Preis beträgt 30 Euro. Ein Skipass ist erforderlich, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

„European Street Food Festival“ in Innsbruck (Samstag und Sonntag)

Auch heuer wieder macht das „European Street Food Festival“ Halt am Innsbrucker Messegelände und bringt kulinarische Genüsse aus der ganzen Welt in die Tiroler Hauptstadt. Bei dutzenden Ausstellern und Foodtrucks werden internationale Gerichte direkt vor Ort zubereitet. Eine reiche Auswahl von Vorspeisen, Suppen, Hauptgerichten bis zu Desserts erwartet das Publikum. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Beim "European Street Food Festival" wird wieder vielseitig kulinarisches präsentiert. - Otter

Wildstyle & Tattoo Messe in Innsbruck (Samstag und Sonntag)

Ink- und Piercing-Fans kommen am Wochenende in Innsbruck ganz auf ihre Kosten. Die Wildstyle & Tattoo Messe schlägt für zwei Tage ihre Zelte in der Innsbrucker Messehalle auf. Ein buntes Programm im Bereich Tattoos und Piercing erwartet die Besucher. Auch das Showprogramm kann sich sehen lassen. Zu Gast wird unter anderem Lucky Diamond Rich sein, der Mann, der 100% seiner Haut tätowiert hat. Die Messehalle A heißt seine Besucher jeweils ab 12 Uhr willkommen.

Frühjahrskonzert der Speckbacher Stadtmusik Hall (Samstag)

Unter dem Motto „Soli e tutti“ gibt es beim diesjährigen Frühjahrskonzert in Hall gleich drei Solisten zu hören, die Stücke aus der Oper „Rigoletto“ und dem „Nussknacker“ darbeiten werden. Umrahmt wird der Abend von traditionellen Stücken des Blasorchesters der Speckbacher Stadtmusik. Freunde der volkstümlichen Musik können sich am Samstag ab 19.30 Uhr auf einen musikalischen und unterhaltsamen Konzertabend einstellen. Karten kosten 14 Euro.

Miss Tirol Wahl 2019 in Schwaz (Samstag)

Noch ist Theresa Ruetz aus Mieming die amtierende Miss Tirol. Doch die neuen Anwärterinnen auf den Titel stehen bereits in den Startlöchern. Zum ersten Mal findet heuer die Miss Tirol Wahl in Schwaz statt. Eine prominente Jury wird die unterschiedlichen Präsentationen der Teilnehmerinnen bewerten. Neben einer spektakulären Modenschau der Kandidatinnen darf man sich auf musikalische Highlights von der österreichischen Stargeigerin Mia Nova und Sängerin Sara de Blue freuen. Neben der Location gibt es noch eine weitere Neuerung: zum ersten Mal darf das Publikum im Saal mitvoten. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets sind ab 25 Euro zu erhalten.

„Magic Salzfassl“ 7.Kleinkunst-Preis in Kufstein (Samstag)

Magisch wird es am Samstag beim 7.Kleinkunst-Preis in Kufstein. Das „Magic Salzfassl“ ist ein Wettbewerb, bei dem fünf Zauberkünstler mit ihrer jeweils 20-minütigen Darbietung um die Gunst des Publikums und einer Jury buhlen. Am Ende entscheidet dieses über den Sieger des Abends. Die auftretenden Magier sind Rudy Christl, Collin, Kornelia Weiland, Andreas Weiland und Markus Laymann.

Jazzband Ikarus in Achenkirch (Samstag)

Das Jazzquintett Ikarus wird mit Piano, Schlagzeug, Kontrabass und Gesang am Samstag im Alten Widum Halt machen und eine Mischung aus Stücken ihrer ersten beiden Alben, sowie neuen Songs zum Besten geben. Der Eintritt zum Konzert beträgt 15 Euro, mit der AchenseeCard kostet der Eintritt 10 Euro. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Tagebuch-Slam in Innsbruck (Sonntag)

Der Ablauf beim Tagebuch-Slam ähnelt dem eines normalen Poetry Slam: Vier Kandidaten lesen – statt erfundener Texte – echte Tagebucheinträge vor, mit allen Peinlichkeiten, die da eben drinstehen. Das Publikum entscheidet mittels Applaus, wer gewinnt. Moderatorin Diana Köhle führt durch die 25. Ausgabe des Spektakels, das am Sonntag um 20 Uhr im Treibhaus über die Bühne geht. Alle Infos und Kartenreservierung unter: http://www.treibhaus.at

Beim Tagebuch-Slam steht vor allem der Spaß im Mittelpunkt. Und auch die Erkenntnis, dass jeder die gleichen Krisen in der Pubertät durchlebte. - Anna Konrath

Hödnerhof Flohmarkt in Ebbs (Sonntag)

Der Flohmarkt in Ebbs ruft! Von Bekleidung über Schuhwerk, Spielzeug, Bücher, Geschirr bis hin zu Schmuck und Antiquitäten gibt es eine große Auswahl an verschiedensten Sammler-Artikeln zu entdecken. Wen der Hunger packt, der wird an den zahlreichen Imbissständen versorgt. Ab 9 Uhr öffnet der Flohmarkt in der Halle der Erlebnisgärtnerei Hödnerhof seine Tore.

Oper „Mignon“ im Landestheater (Sonntag)

Mignon heißt das junge Mädchen mit der geheimnisvollen Vergangenheit, das sich unsterblich in Wilhelm Meister verliebt, der mehrmals zu ihrem Retter wird. Doch er gerät in die Fänge der verführerischen Schauspielerin Philine. Erst im Laufe der Zeit wächst seine Zuneigung zu Mignon. 1866 in Paris uraufgeführt wurde die Oper, die Goethes „Wilhelm Meister Lehrjahre“ als Grundlage hat, bald zum Welterfolg. Die Figur der Mignon, die zum Inbegriff romantischer Sehnsucht wurde, betritt nun nach über 100 Jahren erstmals wieder die Bühne des Tiroler Landestheaters wird am Sonntag um 19 Uhr aufgeführt. Einige Karten sind noch erhältlich.

Wer die Geschichte von Wilhelm Meister und Mignon erleben möchte, kann dies am Sonntag im Landestheater tun. - Rupert Larl

Theater „Gretchen 89ff“ in Kufstein (Sonntag)

Die Konstellation ist einfach: Eine Schauspielerin, ein Regisseur, eine weltberühmte Szene der Theaterliteratur. In rasantem Wechsel proben die unterschiedlichsten Charaktere die “Kästchenszene” aus Goethes “Faust I”, Reclamheft, Seite 89, ff. Mit dem Stück “Gretchen 89ff” wird dem Publikum ein tiefer, ungeschminkter und komischer Blick in die Welt des Theaters geboten. Ein Stück, das zeigt wie Theater funktioniert – oder eben nicht. Es spielen Veronika Schmidinger und Peter Maier. Die Arche Noe in Kufstein führt das Stück am Sonntag um 18 Uhr auf. Tickets kosten 19 Euro. (TT.com)