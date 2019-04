Spinat, Geheimtipps und royale Traditionen: Alles rund ums Osterfest

„Are you gonna go my way", „Fly away", „It ain't over till it's over": Mit Klassikern wie diesen wird Lenny Kravitz beim Top of the Mountain Concert am 30. April 2019 die Besucher der Ischgler Silvretta-Arena begeistern. Aber auch Hits seines aktuellen Albums „Raise Vibration" werden seine Fans zu hören bekommen. Die amerikanische Sänger-Legende tritt mitten im Skigebiet auf der 2300 Meter hoch gelegenen Idalp auf die Bühne.

Das Konzert beginnt um 13 Uhr. Eingeläutet wird der USamerikanische Megastar dieses Jahr von einer Red Bull Flugshow. Ab 12.40 Uhr versetzt das Red Bull Skydive Team nach einem Helikopter-Absprung die anwesenden Wintersportler mit ihrer atemberaubenden Stunt-Show aus Wingsuit-Formationen in Staunen. Mit ihren bunten Anzügen springen die Skydiver aus dem Hubschrauber des Typs AS350, geflogen von dem bekannten Piloten Siegfried „Blacky" Schwarz. Im Anschluss daran sorgen zwei Eurofighter des Österreichischen Bundesheeres im Überflug für eine spektakuläre Ankündigung von Lenny Kravitz.

Auch wenn das Konzert als „Top of the Mountain Closing Concert" angekündigt wird, ist Skifahren in Ischgl und der Silvretta Arena voraussichtlich noch bis Anfang Mai möglich.